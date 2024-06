Kẻ thủ ác không ngờ

Cái chết trong đêm

Buổi sáng 13/1/2023, trên sông An Thành đoạn chảy qua phía sau Quảng trường 20/9 ở thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) người dân phát hiện thi thể một nam giới đang nổi lập lờ. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Kim Thành khẩn trương huy động lực lượng xuống hiện trường tiến hành công tác bảo vệ, đồng thời cấp báo về Ban Giám đốc Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ để phối hợp giải quyết.

Hung thủ Đỗ Ngọc Khánh.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Mạnh - (Đội trưởng Đội Khám nghiệm hiện trường, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hải Dương) cho biết: “Nạn nhân được phát hiện ở dưới nước, vị trí nằm sát với bờ kè. Trêm thi thể nạn nhân có hai dấu vết tổn thương chính. Một là dấu vết ở vùng đỉnh đầu gây vỡ hộp sọ và một dấu vết do vật sắc nhọn ở vùng cổ nạn nhân gây đứt động mạch cảnh. Khám nghiệm hiện trường thấy trên mặt bờ kè có dấu vết máu dạng vũng. Trên mặt sườn dốc của bờ kè có dấu vết trượt xước có chiều từ trên xuống dưới. Kiểm tra phát hiện có một chiếc xe máy, đồ câu cá ở dưới nước. Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi, chúng tôi xác định đây là một vụ án mạng, có thể trong lúc đang ngồi câu cá, nạn nhân bị hung thủ tấn công bất ngờ và vất xác cùng toàn bộ đồ vật xuống dưới sông để phi tang”.

Căn cứ kết quả khám nghiệm, xác định thời gian chết của nạn nhân trong khoảng từ 22h đến 23h đêm 12/1/2023.

Cùng lúc tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, công tác nắm tình hình liên quan đến vụ án được liên quân CSHS tỉnh và Công an huyện Kim Thành tích cực triển khai. Tuy nhiên vì vụ án xảy ra lúc nửa đêm về sáng, tại khu vực mép sông vắng vẻ, không có nhân chứng, lại không thu được giấy tờ tùy thân của nạn nhân... nên đây là một tình huống điều tra rất khó khăn. Có nhiều giả thuyết điều tra được đặt ra. Có thể đây là một vụ án giết người do mâu thuẫn thù tức, hoặc giết người nhằm mục đích cướp tài sản.

Với những phán đoán trên, hoạt động điều tra cần phải được triển khai theo nhiều hướng. Nhưng mọi việc đều phải bắt đầu từ nhiệm vụ mang tính mấu chốt, đó là phải xác định được tung tích nạn nhân. Đây là “chìa khóa” để mở ra cánh cửa đang che đậy những bí ẩn phía sau tội ác. Vì có biết nạn nhân là ai mới dựng được lịch trình sử dụng thời gian, các mối quan hệ nghi vấn, đánh giá được tính chất vụ án, để từ đó truy tìm đối tượng nghi vấn liên quan. Do đó, manh mối đầu tiên trong điều tra các vụ trọng án thường được bắt đầu từ việc rà soát xác minh và dựng được nhân thân lai lịch của người bị hại.

Thiếu tá Phạm Hải Thanh lý giải những tình tiết của vụ án.

Trong vụ án này, với bộ đồ đi câu cá thu được tại hiện trường, cho phép nhận định nạn nhân có thể là một “cần thủ”, có thói quen câu cá ban đêm. Và như vậy thì họ dễ là người địa phương, chứ ít có khả năng từ nơi khác đến. Việc truy tìm tung tích nạn nhân vì thế mà cũng thuận lợi hơn so với việc tìm người bị hại ở những đô thị lớn. Mặt khác, chiếc xe máy được cho là của nạn nhân với BKS nguyên vẹn, cũng giúp ích rất nhiều cho việc truy tìm tung tích, thông qua việc xác minh chủ sở hữu tại cơ quan đăng ký phương tiện.

Hành trình khó khăn

Tiến hành tra cứu hồ sơ quản lý phương tiện, rất nhanh đã xác định được chủ nhân của chiếc xe máy mang BKS: 34B1-807.66 tên là Đỗ Văn Thịnh - (sinh năm 1985, trú tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Tìm đến gia đình xác định anh Thịnh đang vắng nhà. Khi được cho nhận dạng người bị giết, gia đình nhận ra nạn nhân chính là anh Thịnh. Từ đây những thông tin về nhân thân, cùng việc sử dụng thời gian, lý do có mặt tại hiện trường, các mối quan hệ... của anh Thịnh được làm rõ. Theo đó, nạn nhân là chủ một cửa hàng vàng tại thị trấn Phú Thái, đã có vợ và hai con. Anh Thịnh có sở thích đi câu cá buổi tối và thường rất muộn mới trở về nhà. Đêm 12/1, như thường lệ anh Thịnh xách cần ra đoạn sông gần nhà để câu cá, rồi không trở về.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Mạnh kể lại những phân tích hiện trường.

Tìm được nạn nhân rồi, hướng điều tra tập trung vào việc thu thập thông tin, dựng các mối quan hệ của nạn nhân để xác minh nhằm tìm ra những mâu thuẫn nổi trong đời sống, kinh doanh, tình cảm. Tuy nhiên kết quả thu được cho thấy anh Thịnh không có vấn đề gì trong các mối quan hệ tại địa phương. Chưa thấy có bất kỳ mâu thuẫn nổi nào có thể là nguyên nhân của vụ án mạng. Vì vậy, giả thuyết giết người để cướp tài sản được ưu tiên. Thế nhưng ngay cả giả thuyết “giết để cướp” cũng có điểm chưa thực sự thuyết phục, vì tài sản có giá trị nhất của nạn nhân mang theo khi đi câu cá đêm là chiếc xe máy thì vẫn còn nguyên. Các tài sản có giá trị thấp hơn như điện thoại, ví tiền tuy không tìm thấy nhưng cũng chưa thể xác định là có phải do đối tượng cướp mất hay là rơi xuống sông.

Tạm thời lực lượng phá án nhận định có thể “đích” mà thủ phạm hướng đến không phải là chiếc xe máy, mà là những tài sản nhỏ gọn được nạn nhân mang theo trong người. Nhưng dù có thế nào thì các đối tượng hình sự, tù tha, nghiện ma túy, cờ bạc... trên địa bàn cũng đều được đưa vào “tầm ngắm” để tổ chức rà soát, xác minh từ “diện” đến “điểm”.

Thiếu tá Phạm Hải Thanh - (Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kim Thành) kể: “Chúng tôi đưa vào diện rà soát một số đối tượng “nổi” ở thị trấn Phú Thái và một số xã lân cận như Kim Anh, Ngũ Phúc và Phúc Thành. Tập trung vào số có biểu hiện nợ nần các đối tượng trong thời gian gần đây, hoặc có biểu hiện bất minh về việc sử dụng thời gian trong đêm xảy ra vụ án. Kết quả là một đối tượng tên H. ở Phúc Thành được đưa vào tầm ngắm. Lý do là vì H. tương đối có “số má” ở địa phương, có biểu hiện hoạt động hiện hành.

Tuy nhiên xác minh về H. phát hiện anh ta có chứng cứ ngoại phạm. Cụ thể là từ lúc 17h đến 23h ngày xảy ra vụ án, H. đánh bi- a ở một quán cách hiện trường vụ án khoảng 500m. Camera an ninh trong quán đã xác thực thông tin này, nên anh ta được “loại” khỏi diện nghi vấn. Thêm một đối tượng khác tên là L cũng có những nghi vấn nhất định, nhưng tại thời điểm vụ án xảy ra, anh ta đang ở nhà và có hình ảnh camera xác thực”.

Đỗ Ngọc Khánh tại cuộc thực nghiệm điều tra.

Manh mối xuất hiện

Hoạt động rà soát, dựng đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ án dù được làm rất “kỹ” nhưng không cho ra kết quả nào. Kẻ thủ ác trong đêm ấy là ai vẫn là câu hỏi đau đầu đối với những người làm án. Kiên trì với mục tiêu khám phá nhanh vụ trọng án này, các mũi trinh sát đã tỏa đi các nơi để trích xuất dữ liệu camera, rà soát xác minh nhằm tìm kiếm những người xuất hiện tại gần hiện trường vào thời điểm trước, trong và sau khi vụ án xảy ra.

Đại úy Nguyễn Đình Việt - (Phòng Cảnh sát hình sự) kể: “Chúng tôi xác định có ba hướng chính đi vào hiện trường, tuy nhiên một hướng lại là quảng trường huyện Kim Thành, hướng này tương đối rộng nhưng không có camera an ninh. Hướng thứ hai là đi về khu vực Cầu Đỏ của huyện Kim Thành, tại hướng này có một số camera của nhà dân có quay ra nhưng đều không quay đến được khu vực hiện trường. Ở hướng còn lại chỉ có một camera, nhưng chúng tôi nhận định đây có thể là đường ra hiện trường của hung thủ”.

Kiểm tra chiếc camera này, phát hiện hình ảnh của một đối tượng nam giới có hành động rất khả nghi, như vừa chạy rất vội vàng vừa tỏ ra lén lút, sợ hãi. Tuy nhiên, vì ở khoảng cách xa nên hình ảnh camera chỉ ghi nhận được đặc điểm hình dáng, quần áo. Theo đó, đối tượng khả nghi có tầm vóc cao dong dỏng, nhỏ người, hơi gầy, ăn mặc tối màu và đội mũ.

Từ những “phác thảo” về hình ảnh đó, các mũi trinh sát tỏa đi rà soát. Sau nhiều nỗ lực đã mang về một cái tên gây bất ngờ. Đó là Đỗ Ngọc Khánh (sinh năm 2005, trú xã Phúc Thành, Kim Thành, Hải Dương) - một nam sinh lớp 12, nhà cách hiện trường khoảng 300 mét, có tiếng là ngoan ngoãn, học giỏi.

Thiếu tá Phạm Hải Thanh kể: “Xác minh về Đỗ Ngọc Khánh tại nhà trường và bạn bè Khánh, nhiều người cho biết Khánh là học sinh ngoan, hiền lành, ít nói chuyện và cũng chưa từng gây gổ, cãi cọ với ai. Trong cuộc sống Khánh không chơi bời hư hỏng hay giao du với những thành phần bất hảo hoặc đối tượng ngỗ ngược trên địa bàn”.

Tuy nhiên, khi “điều tra sâu, xác minh kỹ” về Khánh, đã “bật” ra một thông tin quan trọng. Rằng cậu ta có chơi game bài (một hình thức đánh bạc”, thanh toán qua ví Momo. Thời điểm vụ án xảy ra, Khánh đang “vướng” vào một khoản nợ tầm 5 triệu đồng do thú chơi bài bạc của mình. Cậu ta đã vay giật “tùm lum” từ bạn bè nhưng không có tiền trả, trong khi tết nhất đã cận kề. Rất có thể đây là nguyên nhân dẫn cậu nam sinh này đi đến hành vi tội ác để có tiền trả nợ.

Tội ác không ngờ

Hai ngày sau khi vụ án xảy ra, Đỗ Ngọc Khánh bất ngờ bị triệu tập lên trụ sở cơ quan điều tra để làm việc. Dù còn là học sinh nhưng cậu ta tỏ ra khá ngoan cố, lỳ lợm, bất hợp tác với cơ quan điều tra. Ban đầu Khánh “trưng” ra rất nhiều chứng cứ ngoại phạm trong tối và đêm 12/1, khiến các mũi trinh sát phải mất nhiều công sức xác minh, nhằm khẳng định hoặc phủ định lời khai đó. Khi nhiều dấu hiệu bất minh xuất hiện, tổ xét hỏi tính toán những phương pháp, chiến thuật tác động tâm lý phù hợp để từng bước đánh gục ý chí chống đối của nghi can. Sử dụng chứng cứ, sử dụng mâu thuẫn kết hợp với cảm hóa, khơi gợi lương tri, tình người trong đáy sâu tâm lý nội tâm đối tượng, kết quả đến sáng hôm sau, Khánh đã thú nhận về tội ác của mình.

Theo đó, vì tham gia chơi “game bài” được thua bằng tiền, dẫn đến khoản nợ khoảng 5 triệu đồng với các bạn trong lớp mà không có tiền trả, quẫn trí nên Khánh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bán đi lấy tiền trả nợ. Tối 12/1, Khánh đi loanh quanh khu vực thị trấn Phú Thái, định bụng nếu thấy nhà dân nào sơ hở sẽ đột nhập để trộm cắp tài sản.

Khoảng 22h cùng ngày, khi đi đến đoạn đường ở khu dân cư Đồng Văn (gần quảng trường 20/9 hướng ra bờ sông An Thành, thị trấn Phú Thái), Khánh phát hiện có người đang ngồi câu cá tại bờ sông, nên nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Khánh liền nhặt lấy một viên gạch ở tường rào, chạy ra phía bờ sông, bí mật tiếp cận rồi đập mạnh viên gạch vào đỉnh đầu anh Đỗ Văn Thịnh. Cú đánh bất ngờ, khiến nạn nhân bất tỉnh, ngã ra bờ kè sông. Khánh ném viên gạch xuống sông rồi bỏ chạy, qua bãi rác thấy ven đường có một con dao, Khánh cầm dao quay lại cắt cổ nạn nhân cho chết hẳn để tránh bị phát hiện. Gây án xong, Khánh hất thi thể anh Thịnh cùng đồ câu xuống sông rồi bỏ về nhà. Sau đó nhớ ra còn chiếc xe máy của nạn nhân vẫn ở trên vỉa hè, Khánh liền quay lại hiện trường đẩy xe xuống sông nhằm phi tang tội ác.

