Kẻ sát hại cô gái trẻ chiều 29 Tết Giáp Thìn sắp hầu tòa

TAND thành phố Hồ Chí Minh đã lên lịch xét xử bị cáo Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, tạm trú thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) về các tội Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản.

Bị can Khoa là hung thủ sát hại, rồi phân xác phi tang cô gái trẻ vào ngày 29 Tết Giáp Thìn, gây phẫn nộ dư luận.

Phiên tòa xét xử bị can Khoa dự kiến diễn ra vào sáng 9/7, do Thẩm phán Trương Công Huấn làm chủ tọa.

Bị can Nguyễn Đăng Khoa tại cơ quan điều tra.

Lợi dụng lòng tốt của nạn nhân rồi ra tay sát hại

Theo nội dung vụ án, Khoa và chị V.T.T. (SN 1999, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) ở cùng khu nhà trọ trên đường Quang Trung (phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức). Phòng của Khoa ở dãy đối diện với của phòng chị T..

Nguyễn Đăng Khoa không có nghề nghiệp ổn định, chỉ học hết lớp 10 thì nghỉ học và mê chơi game. Dịp tết Nguyên đán vừa qua, do không có tiền tiêu xài nên Khoa nảy sinh ý định cướp tài sản. Nạn nhân mà Khoa nhắm đến là chị T., người ở cùng khu trọ với Khoa.

Ngày 8/2 (tức 29 Tết Nguyên Đán), Khoa thấy chị T. ở phòng một mình và đang chuẩn bị đồ để về nhà đón Tết cùng gia đình. Khoa lấy lý do phải dịch chuyển tủ quần áo trong phòng nên nhờ chị T. qua phụ, thực chất là lừa nạn nhân qua phòng để thực hiện ý định tội ác.

Tin tưởng, chị T. đi qua phòng Khoa. Khi chị T. vừa bước vào phòng, Khoa khóa trái cửa từ bên trong, uy hiếp, dùng vũ lực khống chế và dùng dao tấn công, sát hại chị T..

Sau khi giết nạn nhân, Khoa lục cướp đi một số tài sản của chị T. gồm: 1 lắc vàng, 3 nhẫn vàng, 1 ĐTDĐ IPhone 12 Pro, 11 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai vàng và 3 triệu đồng tiền mặt. Tiếp đến, Khoa thực hiện hành vi đồi bại với chị T..

Để che giấu tội ác, Khoa đã phi tang thi thể chị T. cho vào các túi nilon và quăng xuống mép kênh ven đường đi vào Khu công nghệ cao, thuộc địa bàn phường Tăng Nhơn Phú A (thành phố Thủ Đức).

Thực hiện xong hành vi tội ác, Khoa mang một số tài sản cướp được đem bán và đem theo một số món nữ trang chưa bán được, đón xe khách về nhà bạn gái tại xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) chơi Tết.

Khi chị T. không về quê ăn Tết Nguyên đán, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Đến chiều 9/2 (tức 30 Tết), chị ruột của chị T. đến Công an phường Tăng Nhơn Phú B trình báo sự việc và đề nghị giúp đỡ, tìm kiếm.

Gây án xong, vẫn ung dung về nhà bạn gái chơi

Công an phường Tăng Nhơn Phú B đã cử lực lượng xuống nhà trọ để xác minh thông tin và cùng với người nhà chị T. kiểm tra bên trong phòng trọ số 4, ghi nhận xe mô tô, quần áo, đồ dùng cá nhân vẫn còn trong phòng trọ, không có sự xáo trộn bất thường.

Trích xuất camera tại khu trọ, ghi nhận chị T. không ra khỏi phòng trọ từ khoảng 14h ngày 8/2 (tức 29 Tết). Thông tin về việc chị T. mất tích cũng được Công an thành phố Thủ Đức tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ kết quả báo cáo của Công an Thành phố Thủ Đức, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận định vụ việc, có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định được Nguyễn Đăng Khoa là đối tượng gây án nên tiến hành truy bắt.

Đến ngày 13/2, lực lượng công an đã bắt giữ được Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát. Đối tượng Khoa thừa nhận toàn bộ hành vi và chỉ điểm nơi vứt xác nạn nhân.

Ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Đăng Khoa về các tội Cướp tài sản, Giết người, Hiếp dâm.

