Kẻ hận tình ra tay tàn nhẫn nhằm vào vợ chồng người giáo viên

Theo đó, CQĐT đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bị can Vũ Đăng Mạnh (SN 1999, ở xã Mão Điền) về tội danh giết người.

Kết quả điều tra xác định: Mạnh và chị Vũ Thị S (con của 2 nạn nhân trong vụ án), học cùng trường PTTH ở huyện Thuận Thành, và từng yêu nhau. Tuy nhiên theo phong tục địa phương thì những người cùng họ sẽ không được lấy nhau, nên gia đình hai bên đều khuyên can đôi trẻ dừng lại. Cảm thấy không thể cố được nên nên tháng 9-2022, chị S chủ động nói lời chia tay Mạnh.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Vũ Đăng Mạnh

Thời điểm đó, ông N.T.G – nạn nhân – là giáo viên Trường THCS Mão Điền thường liên hệ với các phụ huynh để chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng. Trong số các phụ huynh có bố của S. là ông V.Đ.L. Qua các cuộc gặp gỡ, ông G. giới thiệu mình có con trai 24 tuổi, tên là T. nhưng chưa có người yêu. Bố của S. cũng kể chuyện con gái mình cũng chưa yêu ai. V vậy, ông G. và ông L. nhất trí cho các con gặp nhau để tìm hiểu. Đầu tháng 1-2023, anh T và chị S được bố mẹ hai bên bàn tính tổ chức ăn hỏi.

Về phía Mạnh, sau khi chia tay chị S, đối tượng vẫn si tình nên quan tâm tìm hiểu và biết bạn gái cũ chuẩn bị đám cưới. Mạnh gặp chị S hỏi chuyện; và theo lời khai của đối tượng, thì chị S nói không yêu anh T nhưng bị ép buộc nên mới đồng ý cưới.

Thương bạn gái cũ và Mạnh dồn sang hận… bố mẹ anh T., Mạnh lên kế hoạch trả thù. Tối 29-1-2023, Mạnh mang theo hung khí, tìm cách đột nhập được vào nhà ông G. Sau nhiều tiếng đồng hồ nấp trên tầng thượng, đợi đêm xuống, Mạnh cầm hung khí tấn công vợ chồng ông G., khiến ông G. tử vong, còn vợ ông G. bị trọng thương, nhưng may mắn qua cơn nguy kịch.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan Công an nhận định nguyên nhân vụ án có thể do trộm nhưng bị phát hiện nên đối tượng giết người diệt khẩu. Tuy nhiên qua rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, cùng tổng hợp các dữ liệu thông tin liên quan, lực lượng chức năng nghiêng về khả năng đối tượng sát hại nạn nhân do mâu thuẫn. Song, vợ chồng ông G. là giáo viên, không có mâu thuẫn căng thẳng với ai. Các trinh sát, điều tra viên đã lần tìm cac mối quan hệ thì biết vợ chồng ông G. chuẩn bị cưới vợ cho con. Đáng chú ý, con dâu tương lai của ông G. có quan hệ yêu đương nhiều năm với một thanh niên cùng thôn...

Tập trung xác minh về nghi can này - chính là Vũ Đăng Mạnh -, lực lượng chức năng phát hiện anh ta không có ở địa phương; và hình dáng bên ngoài khá giống với đối tượng xuất hiện trong nhà ông G. đêm hôm xảy ra án mạng, như lời kể của nạn nhân nữ.

Căn cứ tài liệu thu thập, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vận động bố mẹ Mạnh đưa con ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Tại cơ quan Công an, Vũ Đăng Mạnh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

