Kẻ dùng cưa máy giết anh em họ vì tranh chấp đất lĩnh án 12 năm tù

Ngày 13/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Danh An (SN 1982, ngụ xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) 12 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Danh Rinh, anh em cô cậu ruột với bị cáo.

Bị cáo Danh An tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND, Danh An và Danh Rinh có mối quan hệ bà con cô cậu ruột, hai gia đình sống cạnh nhau. Tuy nhiên, hai người lại xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai (ranh đất) nên thường dẫn đến cãi nhau.

Đỉnh điểm là vào chiều 21/9/2021, Danh An tổ chức nhậu tại nhà với một số người khác. Lúc này Danh Rinh cũng đang uống rượu ở nhà người quen bên kia sông (đối diện nhà Danh An).

Trong lúc say, nhớ lại mâu thuẫn trước đó, nên Danh Rinh chửi la, đòi cho người đánh chết Danh An.

Sau đó, cả hai cùng chạy lên cầu. Danh Rinh dùng cây gỗ đánh An thì bị An cây dùng cưa máy (đang nổ máy) đưa vào người làm Danh Rinh bị thương nặng và chết khi đến bệnh viện cấp cứu. Biết nạn nhân tử vong, Danh An đến công an đầu thú.

Ngoài mức án 12 năm tù, HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng tiền mai táng phí và tiền tổn thất tin thần theo quy định của pháp luật.

