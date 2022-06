Kẻ đồi bại 2 lần hiếp dâm bé gái trong vườn chuối

Khoảng cuối tháng 4/2022 và đầu tháng 5/2022, Triệu Văn Châm đã 2 lần hiếp dâm cháu P. tại vườn chuối.

Kiểm sát viên tham gia lấy lời khai trước khi phê chuẩn Quyết định khởi tố (Nguồn: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Theo thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, ngày 17/6/2022, bà Hoàng Thị H (trú tại thôn Bình Minh, xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa) có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện tố giác Triệu Văn Châm ở cùng thôn về hành vi hiếp dâm cháu bà là cháu H.T.P. (SN 18/8/2009).

Sau khi tiếp nhận tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kiểm tra, xác minh kết quả điều tra xác định: Khoảng cuối tháng 4/2022 và đầu tháng 5/2022, tại vườn chuối của gia đình ông Hoàng Văn Luyện (ở thôn Bình Minh, xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa) Triệu Văn Châm (SN 1971) đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu P.

Ngày 20/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Châm về tội: Tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Sau khi kiểm tra, đánh giá các tài liệu, chứng cứ có trong vụ án thấy có đủ căn cứ xác định Triệu Văn Châm thực hiện hành vi phạm tội. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Triệu Văn Châm để xử lý theo quy định của pháp luật.

