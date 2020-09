Kẻ chém chết bạn nhậu ở Quảng Nam trốn vào Phú Yên, rồi bị bắt giữ

Thứ Tư, ngày 02/09/2020 10:00 AM (GMT+7)

Sau khi đuổi chém khiến 1 bạn nhậu tử vong, 1 người bị thương nặng ở tỉnh Quảng Nam, người đàn ông trú tỉnh Quảng Ngãi bỏ trốn vào tỉnh Phú Yên rồi tới công an đầu thú.

Ngày 2-9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã di lý đối tượng Lê Văn Thông (SN 1980; trú phường Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) về Quảng Nam để tiếp điều tra về hành vi giết người.

Lê Văn Thông đã bị di lý về Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 29-8, Thông cùng anh Huỳnh Văn Tuấn (SN 1972, trú thị trấn Cái Đồi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Đình Chương (SN 1995), Phan Dương Tưởng (SN 1994; cùng trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và 3 người làm nghề sơn nước khác tổ chức nhậu tại nhà một người dân ở thôn Sơn Viên (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, giữa Thông và anh Tuấn xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi dẫn đến xô xát. Thông, anh Tuấn và Tưởng vật lộn nhau nằm dưới đất. Thấy vậy, Chương và một người khác vào căn ngăn.

Sau đó, khi anh Tuấn đang đứng nói chuyện với Tưởng và Chương thì Thông cầm con dao dài khoảng 35 cm chém nhiều nhát vào người anh Tuấn. Thấy vậy, Tưởng bỏ chạy, Thông tiếp tục cầm dao đuổi đánh Tưởng.

Hậu quả, anh Tuấn tử vong tại chỗ, Tưởng bị chấn thương sọ não và nhiều vết thương vùng mặt hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Sau khi gây án, Thông bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, trước sự truy tìm quyết liệt của lực lượng công an, khoảng 15 giờ ngày 31-8, Thông đã đến Công an huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) đầu thú.

