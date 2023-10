Kẻ lừa đảo có biệt tài cho con mồi "leo dây"

Bằng thủ đoạn sử dụng số điện thoại “rác” giả mạo một trường học đóng trên địa bàn tỉnh, đối tượng liên hệ với Công ty in ấn T.T.T của anh H.V.N để đặt 400 tấm pano tuyên truyền về hoạt động của trường. Sau khi nhận báo giá, đối tượng đã đồng ý làm 400 tấm pano với giá 100 triệu đồng.

Tin nhắn đặt hàng và hình ảnh chuyển tiền.

Tiếp đó, đối tượng lại tiếp tục nhắm tin qua zalo nói rằng hiệu trưởng đang cần đặt gấp 50 chiếc giường tầng, giao ngay trong buổi chiều, nên nhờ anh H.V.N tìm xem quanh khu vực có cơ sở nào bán không thì hỏi mua giúp và gửi kèm mẫu.

Anh H.V.N đã liên hệ vài nơi hỏi mẫu giường tầng theo yêu cầu nhưng không có. Sau đó, đối tượng cung cấp số điện thoại của nơi bán giường tầng và nói anh H.V.N liên hệ đặt rồi giao lại cho trường với giá cao hơn.

Để tạo tin tưởng, đối tượng đã gửi tin nhắn qua zalo với nội dung kèm hình ảnh chụp màn hình giao dịch đã chuyển khoản 150 triệu đồng tiền cọc làm pano và mua giường tầng vào số tài khoản của anh H.V.N.

Tin tưởng, anh H.V.N đã liên hệ với cửa hàng bán giường tầng hỏi mua, được báo giá là 125 triệu đồng và yêu cầu đặt cọc rồi vận chuyển gấp, ngay buổi chiều sẽ giao hàng. Do khách hàng yêu cầu gấp nên anh N. đã chuyển khoản 40 triệu đồng vào số tài khoản của cơ sở làm giường tầng.

Tiếp đó, đối tượng tiếp tục liên hệ với anh N. nói trường cần gấp thêm 50 chiếc nệm và yêu cầu cũng giao ngay trong buổi chiều. Anh N. lại liên hệ với nơi bán giường và gửi mẫu nệm thì được báo giá là 320 triệu đồng, yêu cầu phải cọc 50 triệu. Anh N. đã báo giá cho đối tượng.

Đối tượng đồng ý và gửi tin nhắn hình ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản 320 triệu đồng với nội dung “thanh toán tiền nệm”. Sau đó, anh N. đã chuyển khoản 50 triệu đồng tiền đặt cọc cho cơ sở làm đệm.

Anh H.V.N (bên trái) đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Một lúc sau đối tượng lại điện thoại và nói trường cần thêm 50 chiếc giường và 50 chiếc nệm nữa và. Lúc này, anh N. kiểm tra tài khoản chưa nhận được tiền cọc của đối tượng, điện thoại hỏi thì đối tượng nói do tài khoản ngân hàng của trường bị lỗi, kế toán báo sẽ nhận được vào đầu giờ chiều và tiếp tục hối anh N. đặt thêm giương cùng nệm theo yêu cầu.

Đầu đầu giờ chiều vẫn chưa thấy tiền về tài khoản, anh N. điện thoại yêu cầu chuyển khoản tiền thì đối tượng đã chặn số điện thoại. Nghi ngờ bị lừa nên anh N. đã đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước trình báo vụ việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an thụ lý giải quyết.

Nguồn: [Link nguồn]