Bắt nhóm nghi can dùng súng bắn chết 1 thiếu niên giữa TP Biên Hòa

Thứ Ba, ngày 28/06/2022 21:06 PM (GMT+7) Chia sẻ

Các trinh sát đã bắt giữ được nhóm nghi can dùng súng bắn chết một thiếu niên giữa TP Biên Hòa trong đêm.

Chiều ngày 28-6, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt được 7 nghi can liên quan đến vụ nổ súng làm một thiếu niên 17 tuổi tử vong trong đêm. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, nên chưa cung cấp thông tin cụ thể.

Bước đầu các các nghi can khai nhận, do mâu thuẫn trong lúc đi đường vì tiếng nẹt pô xe nên nhóm nghi can trên đã đuổi theo, một người trong nhóm dùng súng hoa cải bắn thiếu niên tử vong. Sau khi gây án cả nhóm cùng nhau bỏ trốn ở nhiều nơi.

Hiện trường nam thiếu niên gục ngã sau khi bị bắn trúng đạn. Ảnh: VH.

Như PLO đưa tin, vào khoảng 1 giờ sáng 27-6, người dân phát hiện nam thiếu niên tên là Phan Lê Thanh Sang (17 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) đi xe máy trên đường Nguyễn Ái Quốc, hướng từ cầu Hóa An đến ngã tư Tân Phong. Khi đến đối diện cổng chợ Tân Phong (phường Tân Tiến. TP.Biên Hòa) thì bất ngờ ngã xuống đường bất tỉnh tại chỗ.

Mọi người đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện trong người nạn nhân có nhiều vết đạn bắn xuyên qua vùng ngực, nghi là đạn hoa cải.

Ngay sau đó lực lượng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP Biên Hòa tiến hành điều tra truy xét. Hiện các trinh sát đã bắt được 7 nghi can có liên quan và đang truy bắt những nghi can còn lại.

Nguồn: https://plo.vn/bat-nhom-nghi-can-dung-sung-ban-chet-1-thieu-nien-giua-tp-bien-hoa-post686589.htm...Nguồn: https://plo.vn/bat-nhom-nghi-can-dung-sung-ban-chet-1-thieu-nien-giua-tp-bien-hoa-post686589.html