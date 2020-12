"Hot girl" lừa tình, lừa tiền

Dưới vỏ bọc cha là lãnh đạo công an một quận của TP Hà Nội đã về hưu, còn mình là Cảnh sát Hình sự được biệt phái vào theo dõi khu Kinh tế Vũng Áng, Phan Thị Quyên (SN 1994, trú tỉnh Hà Tĩnh) giả vờ yêu và lừa lấy hơn 200 triệu đồng của gia đình bạn trai ở Quảng Bình.

Bị bắt khi đang mặn nồng với bạn trai

Tối 30/11, người dân thôn Cồn Nâm, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) ngỡ ngàng khi nhìn thấy rất đông người mặc sắc phục công an dẫn giải “người yêu” sắp cưới của con trai ông N.V.N ra khỏi nhà. Bởi trước đó cả làng ai cũng ngưỡng mộ, khen con trai ông N. nhà nghèo nhưng có phúc khi yêu được một cô gái xinh như hot girl, giàu có, hào phóng, lại làm Cảnh sát Hình sự.

Trong lúc đó, phía Công an thị xã Ba Đồn cho biết, người bị bắt là Phan Thị Quyên (SN 1994, trú tại xóm 9, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an thị xã Ba Đồn tiếp nhận nguồn tin về tố giác tội phạm của chị Hoàng Thị Thủy, trú tại thôn Cồn Nâm, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn với nội dung, Quyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 206 triệu đồng của chị Thủy.

Theo đó, Quyên giả vờ yêu em trai chồng chị Thủy là Nguyễn Văn Đ. và nhiều lần về nhà bố mẹ ruột chị Thủy ở lại, thậm chí đã bàn đến chuyện cưới hỏi. Sau trận lũ lịch sử, khi cả nhà đi nhận hàng cứu trợ, không may con trai đầu (3 tuổi) của chị Thủy bị rơi xuống bể cạn và tử vong do đuối nước. Trong lúc gia đình đang rất đau buồn và hoang mang thì Quyên nói với chị Thủy là mình quen thầy bói giỏi và “thầy” nói gia đình chị Thủy đang gặp đại họa. Nếu không kịp thời giải hạn thì chồng chị Thủy đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài cũng bị chết.

Vì tin bạn gái của em trai chồng, chị Thủy đã gom hết số tiền chồng gửi về được 80 triệu đồng và vay mượn khắp nơi để đưa cho Quyên, tổng cộng là 206 triệu đồng để nhờ Quyên đi giải hạn. Thấy bở ăn, ngày 22/11, Quyên tiếp tục yêu cầu chị Thủy chuyển tiếp 120 triệu đồng nữa để giải hạn vì thầy bói phát hiện thêm chị Thủy cũng sẽ gặp đại họa. Thấy đứa em “dâu” hờ có biểu hiện lừa đảo, chị Thủy đã làm đơn trình báo cơ quan công an để xác minh, làm rõ sự việc.

Bước đầu triệu tập, đấu tranh, Phan Thị Quyên đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt số tiền 206 triệu đồng của chị Hoàng Thị Thủy, sử dụng vào mục đích trả tiền kinh doanh online, tiêu xài cá nhân. Công an thị xã Ba Đồn đã thu giữ một số tang vật, tài sản có liên quan từ vụ việc.

Chuyện tình như phim

Theo hàng xóm của ông N. kể lại: Vào cuối tháng 8/2020, con trai út ông N, có tên là Nguyễn Văn Đ đi cân cá thuê ở khu vực Vũng Áng (Hà Tĩnh), dẫn về một cô gái (Quyên) cao ráo, xinh đẹp và giới thiệu là người yêu. Ngay khi về ra mắt nhà người yêu, Quyên tỏ ra rất hòa đồng, thân thiện và hiểu biết. Quyên nói mình quê ở Hà Tĩnh, là con của một lãnh đạo công an quận của TP Hà Nội đã về hưu, còn Quyên là Cảnh sát Hình sự được biệt phái vào theo dõi khu vực Vũng Áng.

Ðối tượng lừa đảo Phan Thị Quyên

Ngay ngày hôm sau, Quyên đã mua về tặng bố mẹ người yêu một ti vi, một tủ lạnh và ra đồng làm việc như một người nông dân thực thụ. Trong một lần về thăm nhà người yêu, Quyên bị kẹt lại gần 10 ngày do trận lũ lịch sử vào giữa tháng 10 vừa qua. Ngay sau lũ, Quyên nói với bố mẹ người yêu, hỏi mua đám đất bên cạnh của hàng xóm để Quyên cho tiền xây căn nhà 2 tầng tránh lũ. Quyên nói với bố mẹ người yêu và nhiều người trong xóm rằng, nhà mình không thiếu tiền và cũng không thiếu người theo đuổi, nhưng lại yêu Đ vì Đ thật thà chất phác và sẵn sàng hy sinh tất cả vì người yêu.

Ông Nguyễn Khắc Tiến, Bí thư Chi bộ thôn Cồn Nâm kể: “Ở cái vùng quê nghèo nằm trên cồn nổi giữa sông Gianh này, khi thấy nhà ông N được như vậy ai cũng mừng, phải phúc phần lắm mới gặp được đứa con dâu tương lai tốt như thế. Ban đầu tôi cũng không nghi ngờ gì, nhưng sau này tôi thấy cô ấy vào nhà ông N ở lại nhiều ngày, đặc biệt là lần cô ấy bị kẹt lũ hơn 10 ngày thì tôi bắt đầu đặt câu hỏi cho chính mình chứ tôi cũng không nói ra với ai. Một cán bộ bình thường mà bỏ làm một ngày đã khó, đằng này cô ấy là công an lại liên tục rời nhiệm sở vào ra nhà ông N và ở lại nhiều ngày, nên tôi thấy không ổn. Nhưng vì cả nể ông N nên tôi cũng chỉ để nghi vấn của mình trong lòng chứ cũng không nói với ai”.

Sau này, khi sự nghi vấn lên cao, ông Tiến gọi ông Hiển là công an viên của thôn lên bảo đến kiểm tra giấy tờ của người yêu con ông N xem thế nào. Tuy nhiên, ông Hiển “chống lệnh”, bảo với ông Tiến: “Con người ta yêu nhau sắp cưới rồi còn đi kiểm tra giấy tờ. Với lại cô ấy là công an chính quy, cảnh sát hình sự, công an xóm như tôi làm sao mà dám kiểm tra giấy tờ đây”. Mặc dù ông Hiển nói vậy, ông Tiến vẫn mang nghi vấn trong lòng nhưng không dám nói với ai vì sợ nghi vấn của mình sai lại làm mất lòng làng xóm.

Hôm công an về dẫn giải người yêu con ông N đi, Đ - con trai ông N nổi điên đập phá hết vật dụng trong nhà, vì cho rằng cha và chị dâu làm hại người yêu của mình. Đ vẫn một mực tin rằng “người yêu” mình không phải là kẻ lừa đảo. Còn ông N thì ngao ngán nói với mọi người: “Tôi sẽ kiện hắn lừa đảo tôi 15 triệu đồng (trong một lần vào chơi, Quyên nói không mang tiền theo nên mượn của vợ chồng ông N 15 triệu đồng) và bắt hắn đền đồ đạc trong nhà hư hỏng do thằng Đ vì hắn mà đập phá”.

Phan Thị Quyên đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 206 triệu đồng, sử dụng vào mục đích trả tiền kinh doanh online, tiêu xài cá nhân.

