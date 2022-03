Hỗn chiến ở Biên Hòa, 1 thanh niên bị thương sau tiếng nổ

Hai nhóm thanh niên ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) đi trên ôtô gặp nhau rồi lao vào xô xát, một người bị thương sau tiếng nổ nghi từ súng bắn đạn cao su.

Chiều 1-3, Công an phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết, vẫn đang điều tra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên làm 1 người bị thương. Tại hiện trường, công an thu giữ được vỏ đạn cao su.

Khu vực gần Big C Tân Hiệp (ngã tư Tân Phong), xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm làm 1 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 8 giờ sáng cùng ngày, 2 nhóm chừng 10 thanh niên đi trên ô tô và xe máy gặp nhau bên hông Big C Tân Hiệp (phường Tân Hiệp) có cầm theo kiếm. Trong quá trình lời qua tiếng lại, 1 bên đã dùng vật giống súng ngắn màu đen (nghi là súng cao su- PV) bắn liên tiếp nhiều phát về đối phương.

Sau cuộc mâu thuẫn, 1 thanh niên bị thương ở cánh tay, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Gây án xong, nhóm có súng đi trên xe máy, đeo khẩu trang tẩu thoát về hướng Nam- Bắc, đường Nguyễn Ái Quốc ra Quốc lộ 1.

Công an có mặt tại hiện trường, ghi nhận lời khai các nhân chứng

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hiệp phối hợp Công an TP Biên Hoà tới hiện trường lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera sự việc. Hiện Công an đang truy xét các đối tượng liên quan.

Một tài xế xe ôm cho hay ông có nhìn thấy các thanh niên dùng cây kiếm dài khoảng gần 1m trong lúc ẩu đả. Sau đó, ông nghe thấy nhiều tiếng nổ nhưng ban đầu không biết đó là súng.

Khi nhìn kỹ thì ông thấy có đối tượng cầm một vật giống như súng dài khoảng 20cm. Đối tượng này sau đó nhảy lên xe máy bỏ đi.

