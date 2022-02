11 người trong vụ hỗn chiến ở trung tâm TP.HCM bị khởi tố

Công an quận 10, TP.HCM đã khởi đã tố vụ án, khởi tố bị can với 11 người về tội gây rối trật tự công cộng. Trong đó sáu bị can bị bắt tạm giam về cùng tội danh.

Ngày 13-2, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM đã tố vụ án, khởi tố bị can với 11 người về tội gây rối trật tự công cộng. Trong đó sáu bị can bị bắt tạm giam về cùng tội danh.

Điều tra ban đầu xác định, ngày 9-2, sau khi đã uống rượu, Trần Thanh Hải (SN 1973, ngụ quận 10) đi giao nước đá cho quán Redline (số 175B, đường Cao Thắng, quận 10).

Công an khởi tố, bắt tạm giam với sáu người để điều tra, xử lý. Ảnh: HT

Sau đó, Trần Hoàng Minh chở Hải ra quán Redline với mục đích nói chuyện về lý do đánh Hải nhưng lại bị nhóm bảo vệ quán Redline thách thức.

Minh đã gọi thêm các thành viên khác của nhóm thanh niên tại hẻm 285 Cách Mạng Tháng 8 mang theo nhiều loại hung khí tự chế đến để đánh nhau với nhóm thanh niên bên quán Redline.

Trước đó, hai nhóm người cầm hung khí tấn công nhau gây náo loạn trên đường Cao Thắng. Ảnh chụp từ clip

Vụ việc gây náo loạn đường phố và một người dân đã quay clip lại, đăng tải trên mạng xã hội.

Công an sau đó có mặt thu giữ nhiều hung khí để điều tra, xử lý. Ảnh: NT

Bước đầu điều tra, Công an quận 10 đã tạm giữ, lấy lời khai những người có liên quan và thu giữ nhiều hung khí như mã tấu, đao, kiếm tự chế, mũi ba chĩa và nhiều thanh kim loại với kích thước, hình dạng khác nhau.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý.

