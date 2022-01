Hơn 100 cảnh sát phá đường dây đánh bạc lớn có sự tham gia của nhiều cô gái trẻ

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn với hệ thống "chân rết" ở khoảng 10 tỉnh, thành trải dài từ Bắc vào Nam.

Ngày 9-1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá thành công một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, bắt giữ 14 đối tượng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc liên tỉnh tại cơ quan công an - Ảnh: Đài TH Nghệ An

Trước đó, quan công tác nắm địa bàn, cơ quan công an phát hiện nhiều thanh, thiếu niên ở tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành khác lợi dụng tiện ích của dịch vụ thanh toán trực tuyến 24/7 và gửi tiết kiệm online của các ngân hàng để tham gia đánh bạc online.

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện một đường dây đánh bạc quy mô lớn từ trang mạng http://www.choangc1.club do Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1992, trú tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cầm đầu. Để điều hành đường dây đánh bạc, Hoàng đã tự mua trang thiết bị, thuê địa điểm và móc nối với các tổ chức đánh bạc ở nước ngoài.

Giúp sức cho Hoàng còn có 4 đối tượng gồm: Nguyễn Bá Linh (SN 1993), trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 2001), trú tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; Mai Thị Thúy Trang (SN 2000, trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai và Đào Trí Đại (SN 1999), trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM.

Các cô gái trẻ tham gia đường dây đánh bạc Ảnh: Đài TH Nghệ An

Để hoạt động nhóm đối tượng trên thuê các chung cư cao cấp tại TP HCM và một biệt thự 3 tầng tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để điều hành đường dây đánh bạc. Tại các điểm hoạt động, Hoàng lắp đặt hệ thống camera giám sát để cảnh giới. Khi có động tĩnh, các đối tượng nhanh chóng xóa dấu vết, dữ liệu điện tử.

Khoảng 2 giờ ngày 30-12-2021, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm 12 tổ công tác đồng loạt khám xét 12 địa điểm tại nhiều tỉnh thành như: Nghệ An, TP HCM, Hà Nội, Lâm Đồng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Thanh Hóa... bắt giữ 14 đối tượng, trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Ngọc Hoàng. Khám xét các địa điểm lực lượng chức năng thu giữ gồm: 5 bộ máy tính bàn, 23 điện thoại di động, 19 thẻ ATM, phong tỏa 15 tài khoản ngân hàng.

Đến ngày 8-1-2022, cơ quan công an đã đưa các đối tượng đã được đưa về Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, xác định Hoàng đã sử dụng 5 tài khoản khác nhau để tổ chức đánh bạc. Trong đó, riêng tài khoản Đinh Thanh Hào tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An từ tháng 1-2021 đến tháng 12-2021 số tiền giao dịch để tổ chức đánh bạc đã lên tới 36 tỉ đồng.

Hiện, cơ quan điều tra hiện đang tiếp tục, xác minh làm rõ 4 tài khoản còn lại mà Nguyễn Ngọc Hoàng sử dụng để đánh bạc, đồng thời truy bắt các đối tương khác có liên quan.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/hon-100-canh-sat-pha-duong-day-danh-bac-lon-co-su-tham-gia-cua-nhieu-co-gai-tre-20220109103228827.htm