Hối hận của người cha nhiều lần lầm lỡ hội ngộ con trai trong tù

Bị bắt chưa được bao lâu, con trai Và Chá Giờ cũng bị bắt vì liên quan đến ma tuý. Điều Giờ hối hận nhất là không làm gương sáng cho con noi theo.

Vết trượt dài của người cha

Phiên toà xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Lầu Chá Giờ, SN 1975 và Lầu Bá Xia, SN 1968, cùng trú xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy diễn ra khá nhanh vì các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đứng trước bục khai báo, bị cáo đỗ lỗi cho hành vi phạm tội của mình do hoàn khó khăn và lầm lỡ. Chắc có lẽ, đây là lý do Giờ đưa ra để giảm nhẹ hình phạt ở 4 lần xét xử trước. Đã 4 lần hầu toà nên Lầu Chá Giờ khá bình thản khi trả lời các câu hỏi của HĐXX.

Lầu Chá Giờ đi tù khá nhiều lần, trong vòng gần 20 năm, người đàn ông này từng 4 lần vào tù, ra tội vì các tội danh khác nhau. Cụ thể, vào năm 1996, Giờ đã dính vào vụ trộm cắp tài sản, bị xử phạt 6 tháng tù. Ra tù chưa được bao lâu, Giờ lại dính vào ma túy và bị TAND huyện Con Cuông xử phạt 30 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lầu Bá Xia và Lầu Chá Giờ tại phiên toà.

Ngựa quen đường cũ, vào năm 2010, Lầu Bá Giờ tiếp tục dính đến ma tuý và bị TAND huyện Diễn Châu tuyên phạt 30 tháng tù giam cũng vì tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó, vào năm 2015, Giờ lần nữa dính vào lao lý cũng vì ma túy với bản án 4 năm 6 tháng tù.

Ra tù chưa được nửa năm, Giờ tiếp tục xộ khám và bị công an bắt giữ. Cụ thể, ngày 13/9/2021, Lầu Chá Giờ được một người đàn ông tên Cảnh gọi điện đặt mua từ 1 đến 2 cây heroin và 2 gói ma túy hồng phiến. Cảnh thống nhất với Giờ khi nào có ma tuý đưa xuống Thanh Chương giao cho mình.

Có khách đặt hàng, ngày 16/9, Giờ đến nhà Xia rủ góp tiền mua ma túy đi bán kiếm lời. Xia đồng ý nên góp 14 triệu đồng, còn Giờ góp 1 triệu đồng. Sau đó, Giờ đi đến khu vực khe suối ở trong rừng mua 28 triệu đồng tiền ma túy, trả trước 15 triệu đồng.

Ngày 18/9, cả hai cất giấu ma túy trong xe máy rồi điều khiển xuống huyện Thanh Chương giao “hàng” cho Cảnh. Tuy nhiên, trên đường đi, cả hai bị Công an huyện Thanh Chương phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, BĐBP Nghệ An bắt, tang vật là 4 gói ma túy các loại với tổng khối lượng hơn 90 gam.

Hối hận muộn màng

Bị cáo Lầu Chá Giờ cho biết, thời điểm đó, vì vợ bị gãy chân, bế tắc nên khi có khách đặt mua ma tuý bị cáo đã đồng ý. Trong khi đó, bị cáo Xia khai khi được cháu rủ góp tiền buôn ma túy vì lòng tham nên đã đồng ý. “Bị cáo đã lấy 14 triệu đồng tiền làm nhà để góp vốn cùng Giờ mua ma túy”, Xia khai trước tòa. Bị cáo này thừa nhận từng 2 lần bị xử phạt tù với mức hình phạt 14 năm tù và 22 tháng tù giam vì các tội liên quan đến ma túy. Dù bị cáo mới ra tù hơn 1 năm nhưng vẫn tái phạm.

Giờ nghị án, Lầu Chá Giờ cho biết sau 2 tháng bị bắt thì con trai cũng nối gót vào tù. Điều Giờ hối hận nhất là đã không làm gương sáng cho con cái noi theo.

Lầu Chá Giờ phải nhận mức án 18 năm tù.

“Vì nhiều năm đi tù nên không có thời gian để ý đến con cái. Việc chăm con, bị cáo đành phó cho vợ. Hình như con trai nghiện, nó bị truy tố ở khoản 2. Trước đó, bị cáo có gặp con ở trại giam. Hai cha con hai phòng, cách nhau tấm kính nhưng cũng chẳng nói được gì nhiều. Bị cáo cảm thấy hối hận lắm, đời tôi coi như hỏng. Chỉ biết động viên con cố gắng cải tạo tốt về làm lại cuộc đời. Với chừng ma tuý bị bắt, con trai bị cáo bị truy tố ở khoản 2. Hy vọng nó có cơ hội làm lại được cuộc đời”, bị cáo Lầu Chá Giờ rơi nước mắt.

Bị cáo Giờ cho biết niềm an ủi lớn nhất bây giờ đối với gia đình là người con trai đang đi phiên dịch ở Lào. Biết con có công việc tử tế Giờ cũng yên tâm phần nào.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lầu Chá Giờ và Lầu Bá Xia, mỗi bị cáo 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Nhà có 4 đứa con, 1 đứa chết, 1 đứa vào tù, 2 đứa tha phương. Giờ ngẫm lại, cuộc đời mình mất nhiều hơn được. Nhận bản án, Giờ nói: “Mãn hạn tù lần này sẽ đoạn tuyệt với ma tuý để bế cháu”. Hy vọng sau khi ra tù, Giờ sẽ không quên lời nói đó,...

