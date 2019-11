"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải giúp cô gái trẻ bắt đối tượng dùng "ảnh nóng" tống tiền

Chủ Nhật, ngày 10/11/2019 10:13 AM (GMT+7)

Sáng 10/11, đội "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Thanh Hải cho biết, vừa bắt một thanh niên dùng ảnh nóng tống tiền bạn gái 100 triệu đồng.

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (áo thun trắng) và đối tượng tống tiền (áo đen).

Đây là một trong những vụ việc mới nhất mà anh Nguyễn Thanh Hải thực hiện không dưới vai trò thành viên của CLB Săn bắt cướp Bình Dương - CLB được Công an tỉnh Bình Dương công nhận như một lực lượng chính thức trong công tác toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Trước đó, anh Hải đã có đơn xin rút khỏi CLB nói trên và được Công an tỉnh Bình Dương giải quyết theo nguyện vọng.

Về vụ việc mà đội "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Thanh Hải vừa thông tin tới báo chí, khoảng 14h ngày 9/11, chị N.T.L (23 tuổi, quê Nghệ An; tạm trú tại xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đến gặp anh Nguyễn Thanh Hải nhờ giúp đỡ về việc bạn trai tên Nguyễn Thanh D. (30 tuổi, ngụ cùng địa phương ở Bình Dương) gửi hình "ảnh nóng" của chị L. qua máy chị và người thân, đòi tống tiền 100 triệu đồng.

Sau khi chị L. trả giá 50 triệu đồng, D. đồng ý và yêu cầu chị L. đến địa bàn thị xã Tân Uyên nhận tiền, nhưng chị L. hẹn ở Bến xe Bình Dương (phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

Đến 16h cùng ngày, khi D. đến điểm hẹn nhận tiền thì các "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Thanh Hải, Dương Tài, Lê Quốc Nhã, Nguyễn Hoàng Vũ và Trần Hoàng Phi đã khống chế bắt được, sau đó điện thoại cho Công an phường Chánh Nghĩa hỗ trợ đưa về trụ sở công an phường.

Tại cơ quan công an, bước đầu D. khai nhận hành vi sai trái của mình. D. khai những bức ảnh nóng của nạn nhân là do D. chụp lén mà có được.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.