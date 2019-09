Dùng “clip nóng” tống tiền người yêu cũ 500 triệu đồng

Thứ Ba, ngày 10/09/2019 09:15 AM (GMT+7)

Ghi hình ảnh "yêu đương" với bạn gái, sau khi chia tay, Lương Minh Quang (SN 1992, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã dùng clip "nóng" này để tống tiền bạn gái cũ với số tiền 500 triệu đồng.

Ngày 9-9 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Lương Minh Quang, SN 1992, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Công an TP Hạ Long nhận đơn trình báo của chị Q.T.P.D (SN 199 1,trú tại TP Hạ Long) về việc vào tháng 8-2019, chị D bị một đối tượng lạ dùng “clip nóng” đe dọa, đòi chị phải chuyển số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản, nếu không đối tượng sẽ tung những hình ảnh “nhạy cảm” liên quan đến chị D lên mạng xã hội.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hạ Long và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức rà soát các mối dọa quan hệ của chị D và xác định được đối tượng liên quan đến việc đe dọa chị D như nói trên, chính là Lương Minh Quang- bạn trai cũ của chị D. Đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà riêng của Quang, Công an đã thu giữ nhiều tang vật, như: máy tính để bàn, IPad, điện thoại di động và 4 đoạn “clip nóng” liên quan đến chị D.

Trước những chứng cứ thu thập được, cùng các biện pháp nghiệp vụ, tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh buộc đối tượng Quang phải khai nhận toàn bộ hành vi dùng “clip nóng” để đe dọa bắt người yêu cũ của mình chuyển số tiền 500 triệu đồng…

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.