Quay clip trong lúc "ân ái" rồi tống tiền gia đình bạn tình

Thứ Sáu, ngày 04/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi quan hệ tình dục đồng tính với bạn tình, Nguyễn Ngọc Phú (SN 1993, tại Xóm Bé, Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn, Nghệ An) bí mật quay cảnh nạn nhân quấn khăn tắm rồi dò tìm vào facebook của gia đình nạn nhân, dùng lời lẽ đe dọa, tống tiền.

Vụ việc những tưởng đã rơi vào bế tắc nhưng với sự vào cuộc đầy trách nhiệm của Công an huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, 2 đối tượng gây án đã bị bắt giữ.

Những ngày cuối tháng 9-2019, gia đình nạn nhân đã gửi thư đến Công an huyện Cẩm Khê, bày tỏ lòng biết ơn đối với cán bộ chiến sỹ Công an huyện nói chung và Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng. Trong lá thư, chị Nông Thị Hường (tên đã được thay đổi), vợ của người bị tống tiền nêu rõ: Qua sự việc trên, bản thân tôi và gia đình vô cùng biết ơn sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Sự nhanh chóng, quyết liệt của Công an huyện Cẩm Khê đã bắt giữ kịp thời 2 đối tượng gây án, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Tôi và gia đình rất vui mừng, phấn khởi, yên tâm công tác và làm việc.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 3-10, Công an huyện Cẩm Khê cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai đối tượng Nguyễn Ngọc Phú và Kiều Quốc Duy, SN 2001, ở khu 3, Hương Lung, Cẩn Khê (Phú Thọ) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trong vụ án này, Phú là kẻ chủ mưu khi dùng đoạn clip do chính anh ta đi bán dâm cho khách nam để tống tiền gia đình nạn nhân. Duy là kẻ có vai trò hỗ trợ tích cực khi sử dụng chứng minh nhân dân của bản thân mở tài khoản ATM cho Phú sau đó viết bản cam kết theo yêu cầu của Phú với thỏa thuận được trả công 3 triệu đồng.

Lá đơn trình báo của một phụ nữ trung niên

Theo Trung tá Phạm Trung Kiên, trưởng Công an huyện Cẩm Khê thì sự việc bắt đầu từ khi lá đơn kêu cứu của chị Nông Thị Hường về việc bị một kẻ lạ mặt đe dọa tống tiền.

Theo đơn trình báo của nạn nhân Hường thì gia đình chị đang sinh sống tại tỉnh Hà Giang, cả hai vợ chồng đều là công chức Nhà nước. Ngày 8-8-2019, tài khoản facebook cá nhân của chị nhận được tin nhắn của một kẻ lạ mặt, yêu cầu gửi 100 triệu đồng, nếu không sẽ đăng tải hình ảnh phản cảm của chồng chị lên mạng xã hội.

Kèm theo lời đe dọa, kẻ này gửi cho chị ảnh người đàn ông cởi trần, quấn khăn tắm mà chỉ nhìn qua chị Hường cũng nhận ngay ra là chồng mình. Kẻ lạ mặt cho biết đang có trong tay một đoạn clip dài khoảng 20 phút cảnh chồng chị quan hệ tình dục đồng tính và đe dọa chị nếu không đáp ứng yêu cầu sẽ tung clip lên mạng xã hội cho mọi người biết.

Lo sợ kẻ giấu mặt tung những hình ảnh phản cảm của chồng lên mạng xã hội sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự, uy tín của cả gia đình nên chị Hường đồng ý nhưng khẩn khoản đề nghị rút bớt tiền vì trong nhà không có sẵn.

Sau khi thương lượng, kẻ tống tiền đồng ý rút xuống còn 50 triệu đồng nhưng yêu cầu chị Hường phải chuyển đủ vào số tài khoản anh ta đưa ra. Chị Hường đồng ý nhưng yêu cầu kẻ tống tiền phải viết giấy cam kết không được đòi thêm tiền và xóa toàn bộ clip, hình ảnh liên quan đến chồng mình.

Tuy nhiên, vì không vay mượn được số tiền như đã cam kết trong thời gian ngắn nên trưa hôm sau, chị Hường chỉ gửi được 2 triệu đồng vào số tài khoản mà kẻ tống tiền đã đưa ra. Nhận số tiền 2 triệu đồng, kẻ lạ mặt tiếp tục dọa dẫm khiến chị Hường lo sợ liền viết đơn cầu cứu cơ quan chức năng.

Công cuộc tìm kiếm kẻ tống tiền giấu mặt

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, từ số tài khoản mà nạn nhân đưa ra, Công an huyện Cẩm Khê đã nhanh chóng tìm ra chủ nhân của số tài khoản trên là Kiều Quốc Duy và triệu tập đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Duy khai được một đối tượng mới quen nhờ làm hộ thẻ ATM, đăng ký bằng tên của Duy sau đó đưa thẻ cho anh ta.

Mặc dù đối tượng Duy không nói được tên tuổi, địa chỉ của kẻ đã nhờ anh ta làm giúp thẻ ATM song bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tìm ra kẻ đó chính là Nguyễn Ngọc Phú, tạm trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (TP Hà Nội).

Ngày 11-8, sau 24h đấu tranh đã bắt giữ được đối tượng Phú.