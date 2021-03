Hé lộ tội ác của mẹ và cậu trong vụ 6 đứa trẻ bị bạo hành, chăn dắt

Thứ Năm, ngày 04/03/2021 16:00 PM (GMT+7)

Trong vòng hơn 1 năm sống cùng cậu và mẹ ruột, 6 cháu bé đã phải hứng chịu vô vàn tội ác mà mẹ và cậu chúng gây ra. Hành trình gieo tội ác đó, ai nấy đều căm phẫn.

Tận cùng của tội ác

Ngày 4/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án qua VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Đào Văn Bé, 25 tuổi, sống lang thang và Đào Thị Gái, 39 tuổi, trú huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cùng về tội “Cố ý gây thương tích” và “Hành hạ con, cháu”.

2 đối tượng Bé và Gái tại buổi làm việc với công an.

Đây là vụ án đầy bi kịch, bị phanh phui vào tháng 6/2020, khiến dư luận tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không khỏi bức xúc, căm phẫn.

Theo kết luận điều tra, vào tháng 12/2018, Đào Văn Bé sống lang thang rồi đến nhà của bà Trần Thị Rí, 56 tuổi, trú tại xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai là mẹ chồng của Đào Thị Gái (Bé là em cùng mẹ khác cha với Gái).

Sau đó, Bé sống cùng với Gái, bà Rí và 6 người con của Gái lần lượt là cháu: Đ.T.H (17 tuổi), N.T.M.D (11 tuổi), Đ.N.T.H (5 tuổi), N.T.Ng (4 tuổi), Đ.N.T.T (7 tuổi) và Đ.N.T.Tr (9 tuổi).

Trong thời gian sống tại nhà bà Rí, Bé và cháu Đ.T.H xảy ra mâu thuẫn với bà Rí nên Bé dẫn cháu H. bỏ nhà đi, đến sống tại nhà trọ Thắng Lợi, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa.

Tại đây, Bé và cháu H. thuê 1 phòng ở cùng nhau để đi xin ăn. Trong thời gian ở đây, Bé đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu H.

Đến tháng 1/2019, Bé đưa cháu H. từ TP.Bà Rịa di chuyển xuống công viên Bờ Hồ thuộc TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc sống lang thang và tiếp tục đi xin ăn. Sau đó, Bé liên hệ với Gái đến ở chung để cùng đi xin ăn tại nhiều địa bàn trên huyện Xuyên Mộc và Gái đồng ý.

Bị can Đào Văn Bé thời điểm bị khởi tố, bắt giam.

Đến tháng 10/2019, lần lượt Gái quay trở về nhà bà Rí đưa 5 người con của mình đến sống chung với Bé và Gái, tại nhà nghỉ Thanh Thúy thuộc TT.Phước Bửu.

Quá trình đi ăn xin và ở đây, Gái cùng 5 người con của mình thuê ở 1 phòng, còn Bé và cháu H. ở 1 phòng. Tại đây, Bé tiếp tục nhiều lần quan hệ tình dục với cháu H.

Trong thời gian này, Gái và Bé bàn bạc, thống nhất với nhau đe dọa, ép buộc cháu N.T.M.D, cháu Đ.N.T.Tr đi ăn xin nhiều nơi trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Hàng ngày, nếu 2 cháu xin đủ số tiền 900.000 đồng mang về thì được cho ăn cơm với nước tương, nếu không xin đủ số tiền trên thì Bé, Gái chửi mắng, dùng tay, roi tre, dây điện, vợt muỗi điện đánh, chích điện vào người, bỏ đói các cháu.

Khi các cháu đi xin ăn thì Bé, Gái đi theo sau để canh chừng. Nếu cháu nào không tích cực xin ăn thì bị Bé, Gái đến chửi mắng, nhắc nhở, đe dọa, đánh đập ngay tại chỗ.

Trong thời gian sống tại nhà nghỉ Thanh Thúy khoảng 1 tháng, Bé, Gái đã ép các cháu bé đi xin ăn và đánh đập các cháu nhiều lần.

Với thủ đoạn và hành vi trên, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến tháng 2/2020 Bé và Gái tiếp tục ép buộc cháu D. và Tr. đi xin ăn, hành hạ, đánh đập các cháu.

Thời gian này, Công an TT.Phước Bửu phát hiện có nghi vấn chăn dắt trẻ em đi ăn xin nên mời Gái, Bé cùng các cháu về trụ sở để làm việc nhưng Gái, Bé nhanh chóng trả phòng trọ rồi bỏ đi. Lúc này, cháu H. đã mang thai có biểu hiện sắp sinh con.

Cuộc trốn chạy dũng cảm của bé gái 11 tuổi và em trai

Rời huyện Xuyên Mộc, Gái và Bé dẫn các cháu đến TP.Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) thuê nhà trọ (không rõ địa chỉ) để ở và tiếp tục đe dọa, ép buộc các cháu bé đi xin ăn. Ngày 15/2/2020, cháu H. sinh 1 cháu trai tên Ph. tại bệnh viện Long Khánh.

Sau khi sinh cháu Ph. được 2 ngày, Bé, Gái đưa H. và cháu Ph. trốn khỏi bệnh viện để không phải đóng tiền viện phí. Được khoảng 2 - 3 ngày, Gái bế cháu Ph. cùng với cháu D. đi xin ăn trên địa bàn TP.Long Khánh.

Hơn 2 tháng sau, do cháu Ph. mới sinh lại bị Bé, Gái đưa đi xin ăn nhiều nơi dẫn đến bị bệnh. Bé, Gái đưa cháu Ph. vào trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) để cấp cứu, nhưng cháu Ph. tử vong trước đó.

Sau đó Bé, Gái đưa thi thể cháu Ph. đến nghĩa trang Hoàng Quân, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ chôn cất. Sau khi chôn cất cháu Ph. xong, Bé, Gái tiếp tục đe dọa, ép buộc các cháu D., Tr. đi xin ăn nhiều nơi trên địa bàn TP.Long Khánh.

Khoảng cuối tháng 5–6/2020, Bé, Gái đưa cả nhóm tiếp tục di chuyển qua TX.Phú Mỹ, huyện Châu Đức và TP.Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thuê phòng trọ, đi xin ăn. Tại đây, Bé tiếp tục quan hệ tình dục với cháu H. nhiều lần.

Thời gian này, cháu Tr., D. bàn nhau tìm cách bỏ trốn thì bị Gái phát hiện và nói cho Bé biết. Bé dùng roi tre và tay đánh Tr. làm cho Tr. bị đau chân không đi xin ăn được nên Gái, Bé ép cháu D. dẫn theo cháu T. đi xin ăn.

Cháu D. cùng bà Rí tố cáo hành vi của mẹ và cậu tới cơ quan công an.

Cuối tháng 6/2020, cháu D., T. đi ăn xin tại chợ Kim Long, huyện Châu Đức và dành dụm được 100.000 đồng. Cả hai lợi dụng lúc Gái không để ý, đã lên xe buýt trốn thoát về nhà bà Rí kể rõ sự việc bị Gái, Bé đe dọa, đánh đập, ép buộc các cháu đi xin ăn.

Sau đó, bà Rí đến Công an xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ tố cáo vụ việc Bé và Gái hành hạ cháu mình. Tiếp nhận tin báo, công an xã Xuân Bảo đã báo tin đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc. Gái và Bé được đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Gái và Bé đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Chờ ngày đền tội

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, ngoài những hành vi tàn bạo trên, vào tháng 7 đến tháng 8/2020, Bé còn có hành vi đánh đập và hiếp dâm chị V.T.T.L, SN 2001, trú tại TP.HCM là con gái của Gái tại nhà nghỉ Phượng Hồng thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Nhận thấy hành vi của Bé có dấu hiệu của tội “Hiếp dâm”, thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, nên cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc có thông báo cho bị hại là chị L. và hướng dẫn đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch để yêu cầu khởi tố vụ án hình sự để được giải quyết theo quy định.

Đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan đến vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch để giải quyết theo thẩm quyền.

Niềm vui ngày đoàn tụ của chị em cháu D. (áo đỏ).

Ngày 1/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Bé và Gái về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và “Hành hạ con, cháu”, quy định tại khoản 2, Điều 145 và khoản 2 Điều 185 BLHS.

Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến hành vi hành hạ các cháu bé của Gái, Bé và hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” của Bé đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa để giải quyết theo quy định.

Ngày 2/11/2020, cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bé và Gái về 2 tội danh trên. Sau đó, vụ án được nhập lại, thống nhất giao Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra, xử lý.

Quá trình điều tra, qua giám định thương tật, cơ quan chức năng xác định Bé và Gái đã đánh đập cháu D. có tỷ lệ thương tích 2%, cháu Tr. 8%, cháu H. 2%.

Ngày 30/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bổ sung bị can đối với Bé, Gái về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối với hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” của Bé, hiện cháu H. đang mang thai tháng thứ 7 nên cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc chưa tiến hành giám định độ tuổi của cháu H., giám định ADN đối với bào thai của cháu H..

Do đó, ngày 23/1/2021, cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc ra quyết định tách vụ án “Giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” do Bé gây ra, đến khi nào cháu H. sinh con xong sẽ tiến hành giám định và xử lý tiếp theo đối với Bé.

