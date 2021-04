Hé lộ nguyên nhân vụ con gái phát hiện mẹ chết, bố tử vong dưới giếng

Thứ Tư, ngày 14/04/2021 10:30 AM (GMT+7)

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định anh T. bị bệnh trầm cảm. Trong lúc phát bệnh, anh T. đã không kiểm soát được bản thân và khiến người vợ tử vong.

Ngày 14/4, Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc 2 vợ chồng anh Thái Doãn T. và chị Nguyễn Thị Đ. (xóm Đội Cung, xã Kỳ Sơn) chết bất thường tại nhà riêng.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định anh T. bị bệnh trầm cảm. Có thể lúc anh T. phát bệnh nên không kiểm soát được bản thân và ra tay sát hại vợ.

“Tại hiện trường, người vợ có một số vết thương chủ yếu ở trên đầu. Người chồng có vết thương ở tay, bụng. Người chồng tác động vợ tử vong rồi tự gây thương tích và nhảy xuống giếng tự tử”, một lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ nói.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Khoảng 11h45 cùng ngày, khi 2 con của anh T. đi học về thì phát hiện bố mẹ đã tử vong. Thời điểm đó, người mẹ đã chết trong nhà với nhiều vết máu. Khi đi tìm xung quanh, 2 người con phát hiện ở giếng có máu nên ra tìm thì thấy bố đã chết dưới giếng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Gia đình nạn nhân sau đó đã xin nhận thi thể để lo thủ tục mai táng và không có yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ việc.

