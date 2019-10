Hé lộ nguyên nhân người đàn ông bị bắn xuyên đầu tử vong

Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 20:00 PM (GMT+7)

Ngày 18/10, Công an quận 12 (TP.HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ nổ súng khiến một người tử vong ở khu vực. Nạn nhân là anh Lê Tấn Vũ (35 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng ông Nguyễn Lâm Hùng (42 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) mâu thuẫn với một nhóm đối tượng “giang hồ” ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Do lo sợ nhóm này tìm tới căn nhà ở đường An Phú Đông 9, KP1, phường An Phú Đông, quận 12, nên vợ chồng ông gọi điện nhờ một người tên là T cùng một số người trong đó có Vũ tới nhà.

Ngày 16/10, T cùng nhóm người tới nhà 2 vợ chồng ông Hùng, đem theo một khẩu súng ngắn. Khi nhóm này tới, vợ chồng ông Hùng tổ chức ăn uống. Rạng sáng 17/10, ông Hùng lấy khẩu súng ngắn ra cầm trên tay thì bất ngờ súng cướp cò nổ trúng vào đầu của Vũ khiến anh tử vong tại chỗ.

Vợ ông Hùng hoảng sợ đã kêu ông Hùng tới công an tự thú.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Tuy nhiên, ông Hùng cùng vợ vội lấy xe đem theo khẩu súng bắn Vũ và khẩu súng của mình rời khỏi hiện trường, đi tới kênh ở phường Thạnh Lộc, quận 12 vứt súng xuống dưới kênh. Sau đó, vợ ông Hùng tới công an trình báo sự việc.

Riêng những người còn lại trong căn nhà kéo xác Vũ ra trước cổng rồi tẩu thoát. Hiện, công an đang khẩn trương truy xét những người có liên can để làm rõ vụ án mạng.

Như đã thông tin, khoảng 4h ngày 17/10, người dân sinh sống ở con hẻm 94, đường An Phú Đông 9, khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM, nghe tiếng nổ lớn phát ra. Nghi ngờ nên mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện anh Vũ nằm bất động cạnh vũng máu. Qua kiểm tra, anh Vũ đã tử vong với vết thương xuyên thấu đầu. Sự việc sau đó được báo cho công an.