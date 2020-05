Một cô gái bị trúng đạn cao su của CSGT

Thứ Năm, ngày 15/11/2018 17:59 PM (GMT+7)

Chiều 15-11, Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, xác nhận thông tin một phụ nữ vi phạm giao thông bị trúng đạn cao su của CSGT.

Theo một lãnh đạo của Công an TP Tuy Hòa, vụ việc xảy ra vào trưa nay (15-11), trên địa bàn TP Tuy Hòa. Lúc này có 2 thanh niên (1 nam, 1 nữ) vi phạm trật tự an toàn giao thông nên đội CSGT Công an TP Tuy Hòa đang làm nhiệm vụ yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, 2 thanh niên này không chấp hành mà tiếp tục cho xe chạy lạng lách trước mặt xe CSGT.

Cô gái bị trúng đạn cao su của CSGT bị chảy máu (Ảnh cắt từ clip của người đi đường)

"Trên xe 2 thanh niên lúc này có chở 1 túi hàng nên các chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ nghi là chở hàng không minh bạch. Vì vậy 1 chiến sĩ đã rút súng đạn cao su ra yêu cầu dừng xe, nhưng không may súng cướp cò. Viên đạn cao su trúng vào lưng của cô gái" – vị lãnh đạo này nói rồi cho biết thêm mặc dù theo bác sĩ của bệnh viện thăm khám, vết thương chỉ bị ở phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đã ra máu thấm áo.

"Hiện lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa đã đến thăm nom, động viên và hỗ trợ cho cô gái ấy" – vị lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa nói thêm.

Sau khi xảy ra vụ việc, một CSGT bồng cô gái để đưa đi cấp cứu

Bác sĩ Phạm Hiếu Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết nạn nhân là Trần Thị Kim Thoa (SN 2000, ngụ thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Phú Yên). Hiện nạn nhân vẫn đang được bệnh viện này theo dõi tại Khoa Ngoại chấn thương.

Đầu giờ chiều nay, nhiều trang mạng Facebook đã chia sẻ clip cho rằng CSGT ở tỉnh Phú Yên đã bắn vào lưng người vi phạm.