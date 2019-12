Hé lộ nguyên nhân cặp vợ chồng trẻ tử vong tại nhà riêng

Thứ Ba, ngày 17/12/2019 12:12 PM (GMT+7)

Chỉ vì mâu thuẫn gia đình lâu ngày không được giải quyết, anh Trần Đình Ph. ở Hà Tĩnh đã bóp cổ vợ tới chết rồi ra chuồng trâu của gia đình treo cổ tự tử.

Chiều tối 16-12, một cán bộ điều tra huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho hay, vụ việc hai vợ chồng chết bất thường tại nhà xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc là do mâu thuẫn tình cảm kéo dài lâu ngày khiến người chồng bóp cổ vợ tới tử vong rồi đi ra ngoài chuồng trâu treo cổ tự tử.

Trước đó, như đã đưa tin, vào sáng sớm 16-12, người thân của gia đình vợ chồng anh Trần Đình Ph. (SN 1990) và vợ là chị Lê Thị O. (SN 1995), cùng trú tại thôn Nhật Tân, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc đi qua nhà chơi thì bàng hoàng phát hiện anh Ph. chết trong tư thế treo cổ tại chuồng bò của gia đình, còn chị O. cũng được phát hiện đã tử vong trong phòng ngủ của hai vợ chồng, trên cổ có vết thâm.

Ngôi nhà xảy ra sự việc đau lòng

Sự việc nhanh chóng đã được người dân trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, vợ chồng anh Ph. và chị O. đã có 2 con trai, một cháu 4 tuổi, cháu còn lại 2 tuổi. Cả hai vợ chồng đang làm nhân viên tại một nhà hàng trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Nhiều người dân chứng kiến sự việc đã không khỏi xót xa trước cảnh tượng đau lòng trên. "Người thì cũng đã chết rồi, chỉ tội cho hai đứa nhỏ, mồ côi cha mẹ khi còn quá thơ dại, không biết rồi tương lai các cháu sẽ ra sao nữa khi cha mẹ các cháu chỉ vì phút nóng giận mà quên đi nghĩa vụ của mình"- một người hàng xóm của vợ chồng anh Ph. ngậm ngùi nói.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/he-lo-nguyen-nhan-cap-vo-chong-tre-tu-vong-tai-nha-rieng-20191216194421606.htm