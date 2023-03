Hành trình truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển 18,6 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Tối 3/3, Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) nhận được tin báo của người dân về việc có nhóm đối tượng nghi vấn vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam bằng xe ô tô BKS 67A-112.32.

Công an huyện An Phú triển khai xác minh nguồn tin và báo cáo nhanh Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ban Giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương phối hợp cùng Công an huyện An Phú xác minh, truy bắt các đối tượng.

22h đêm 3/3, phát hiện chiếc xe ô tô BKS 67A-112.32 đang lưu thông trên Quốc lộ 91C (đoạn thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang), các Tổ công tác tiến hành vây ráp, truy bắt.

Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng vứt bỏ 2 túi xách vào lề đường rồi tiếp tục bỏ chạy.

Đến 23h cùng ngày, 2 đối tượng bị bắt giữ khi vừa xuống xe định bỏ trốn. Trong hình là Đinh Thanh Trực (SN 1991, trú tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

Thiều Văn Lai (SN 1996, trú tại xã Sơ Pai, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai).

Giám định tang vật xác định, trong 2 túi xách mà nhóm đối tượng tẩu tán bên lề đường có 17 gói nilon chứa khoảng 18,6 kg ma túy.

Trực khai nhận, số ma túy trên được y cùng Lai và một người bạn vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam. Khi cả 3 đối tượng lên xe ô tô do Trực thuê trước đó để di chuyển khỏi địa bàn An Phú thì bị Công an phát hiện, truy đuổi và bắt giữ.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện An Phú tập trung lực lượng, phương tiện, tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan còn lại; đồng thời mở rộng điều tra vụ án.

Nguồn: https://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/hanh-trinh-truy-bat-nhom-doi-tuong-van-chuyen-18-6-kg-ma-tuy-tu-campuchia-ve-viet-nam-i685546/