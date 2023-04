Hành trình truy bắt kẻ cướp ngân hàng tại Đà Nẵng

Chỉ vài phút sau khi nhận được thông tin về vụ cướp tiền xảy ra tại phòng giao dịch Vietinbank tại số 01 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, Công an quận Hải Châu và Công an phường Thạch Thang đã có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin liên quan đến vụ cướp.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an quận Hải Châu và CSGT Công an TP cùng các đơn vị phối hợp vừa truy vết, vừa chốt chặn tại các tuyến giao thông để truy bắt đối tượng. Các đơn vị nghiệp vụ khác cũng nhanh chóng phối hợp điều tra, thu thập chứng chứng.

Đối tượng Lê Phú Cao và số tiền cướp được từ phòng giao dịch Vietinbank.

Hình ảnh camera an ninh cho thấy, đối tượng sử dụng xe máy hiệu Yamaha Nozza Grande màu xám, biển số 43F1-428XX. Khi đến phòng giao dịch ngân hàng, đối tượng dựng xe máy bên ngoài rồi lảng vảng trước trụ ATM một lát trước khi bước vào bên trong. Tiếp đó, đối tượng dùng roi điện và vật giống khẩu súng ngắn đe dọa, buộc bảo vệ phòng giao dịch đứng sát vào tường, đồng thời lấy đi cọc tiền tại một ô giao dịch, sao đó buộc ngân viên phòng giao dịch đưa thêm một số cọc tiền, bỏ vào bao nilon màu đỏ rồi bỏ chạy ra ngoài.

Đối tượng phóng xe qua đường Châu Văn Liêm, ra đường 3 Tháng 2 rồi qua cầu Thuận Phước sang quận Sơn Trà. Trên đường tẩu thoát, đối tượng đã đổi dép, đổi mũ bảo hiểm, đổi cả biển số xe máy, thay bộ quần áo đã mặc khi thực hiện vụ cướp và thay bằng một bộ quần áo màu sáng. Sau đó, đối tượng chạy xe ra đường Trần Hưng Đạo, lên cầu Sông Hàn để tiếp tục lẩn trốn.

Lực lượng Công an khám xét nơi ở của đối tượng tối 21/4.

Lực lượng Công an đã truy xuất hàng trăm camera an ninh trên các tuyến phố và của nhà dân để lần theo dấu vết kẻ cướp và nhiều lần “mất dấu” do hành trình của đối tượng không được camera ghi nhận liên tục.

Các CBCS tham gia phá án bỏ cả những bữa cơm, kỳ công điều tra, truy xét, qua đó từng bước vẽ lại được hành trình của đối tượng và làm rõ những thông tin khác có giá trị giúp sớm phá án, bắt giữ đối tượng…

Lần theo dấu vết, tối 20/4, lực lượng Công an đã thu giữ những vật dụng mà đối tượng vứt bỏ rải rác tại trong các bụi cỏ ven đường Dương Lâm (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), trong đó có một cây roi điện và khẩu súng nhựa đồ chơi, nghi là khẩu súng mà đối tượng đã sử dụng để đe dọa các nhân viên tại phòng giao dịch.

Khẩu súng nhựa và roi điện đối tượng vứt bỏ ven đường sau khi gây án.

Đúng như dự đoán, đối tượng đã sử dụng xe máy biển số giả khi gây án, khiến việc truy xét, làm rõ nhân thân đối tượng, điều tra các thông tin liên quan tốn thêm nhiều thời gian.

Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an đã làm rõ chiếc xe đối tượng sử dụng khi gây án có biển kiểm soát 37D1-902XX, do một phụ nữ quê Nghệ An đứng tên giúp cô bạn đang sống và làm việc tại Đà Nẵng.

Tiếp tục truy tìm, đến chiều tối 21/4, cơ quan Công an phát hiện chiếc xe này đang gắn biển số thật, để trong hiên một ngôi nhà tại đường Đồng Kè 6, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Cô gái cho biết, chiếc xe này, thường được bạn trai là Lê Phú Cao mượn để sử dụng…

Tuy nhiên lúc này, nghi can không có mặt tại phòng trọ trên đường Đồng Kè 2, cách nơi bạn gái ở không xa. Một cuộc bố trí đón lõng Lê Phú Cao được tiến hành. Khoảng 21h30 tối 21/4, đối tượng trở về nhà trọ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Đến 23h30 cùng ngày, đối tượng mới thừa nhận hành vi phạm tội. Cao khai, sau khi cướp được số tiền lớn, đối tượng đã mua sắm, trả nợ hết hơn 50 triệu đồng. Khi xem thông tin, hình ảnh về nghi can thực hiện vụ cướp được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội, Cao đã đi cắt tóc để thay đổi nhân dạng.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu hồi số tiền 590 triệu đồng, là phần lớn số tiền Cao cướp được nhưng chưa kịp tẩu tán.

Đối tượng thay đổi bộ áo quần và mũ bảo hiểm màu sáng trên đường tẩu thoát.

Việc nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ thủ phạm thực hiện vụ cướp tại phòng giao dịch Vietinbank của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị phối hợp được lãnh đạo chính quyền và người dân đánh giá rất cao. Qua đó, góp phần giữ vững TTATXH, giữ gìn cuộc sống bình yên của người dân, có tác dụng răn đe mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp ngân hàng.

Nguồn: https://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/hanh-trinh-truy-bat-ke-cuop-ngan-hang-tai-da-nang-i690970/