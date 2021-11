Hành trình truy bắt đối tượng sát hại bé gái 12 tuổi

Thứ Bảy, ngày 13/11/2021 12:15 PM (GMT+7)

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Phước Tân (tên thường gọi Ếch, SN 1982, trú tại ấp Thị, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về các hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi và giết người.

Chiều 6/11, trực ban Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Hải Đăng (ngụ ấp Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ) về việc con gái anh là cháu V. (SN 18/11/2009) bị mất tích. Theo thông tin từ người thân của cháu V. cung cấp, kẻ liên quan đến việc cháu V. mất tích là một trong những người đã nhậu cùng anh Đăng vào 3 ngày trước đó (ngày 3/11).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân tiến hành xác minh, xác định trong tiệc nhậu có Trần Phước Tân không phải là người địa phương và có thời gian rời khỏi địa phương trùng khớp với cháu V. và không thể liên lạc qua điện thoại được.

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo điều tra tại hiện trường vụ án.

Truy tìm lai lịch của đối tượng tình nghi, cơ quan Công an biết được, Tân là đối tượng có tiền án 11 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Đối tượng vừa chấp hành án xong vào ngày 1/9/2020. Quay về địa phương, Tân quen biết và chung sống như vợ chồng với chị Trần Thị Hiền Thảo (ngụ ấp Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ). Quá trình chung sống, cả 2 tìm lên núi Cấm (ấp Vồ Bà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) để làm nghề giữ vườn, Tân chạy xe ôm ở vùng Bảy Núi.

Ngày 3/11, Tân cùng vợ về quê tại thị trấn Phú Mỹ, tổ chức nhậu, trong đó có anh Đăng – cha của cháu V. Cháu V. theo cha qua nhà hàng xóm, chơi đùa ngoài sân. Lợi dụng không ai để ý, Tân tiếp cận làm quen, biết cháu V. học lớp 6 và đang trong quá trình học online, Tân nói dối với cháu V. sẽ mua cho điện thoại để học online. V. tin Tân nói thật. 14h ngày 6/11, lúc vắng người, Tân dùng xe máy chở V. đi “mua điện thoại” theo lời hứa trước đó.

Tuy nhiên, Tân đã chở cháu V. đến khu vực núi Cấm về căn chòi giữ vườn, nơi mà Tân cùng vợ chung sống. Tại đây, Tân đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu V. Đến sáng hôm sau (ngày 7/11), đối tượng chở bé V. đi về hướng núi Két (huyện Tịnh Biên, An Giang), vào con đường vắng lên núi Dài 5 Giếng. Tân dừng xe máy, dẫn V. đi lên núi rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết…

Thượng tá Lê Văn Thông, Phó trưởng Công an Huyện Phú Tân cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo, xác định mối nguy hiểm đe dọa tính mạng của cháu V. Ban Chỉ huy Công an huyện Phú Tân đã chỉ đạo nhiều tổ trinh sát nhanh chóng vào cuộc truy tìm tung tích của hung thủ, cũng như nạn nhân. Lực lượng trinh sát có mặt ở khắp các bến ngang, đò dọc, đề phòng đối tượng bỏ trốn, đồng thời thông tin phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn An Giang để truy tìm đối tượng. Đến chiều 7/11, Tổ công tác Công an huyện Phú Tân phát hiện Tân tại khu vực Bến phà Châu Giang (TP Châu Đốc) nên tiến hành mời về trụ sở làm việc.

Đối tượng Tân bị bắt giữ.

“Ban đầu, đối tượng ngoan cố, quanh co chối tội, không thừa nhận có liên quan đến việc mất tích của cháu V. Tuy nhiên, qua nhiều giờ đấu tranh với những chứng cứ, hình ảnh trích xuất camera trên các tuyến đường mà Tân chở cháu V. đi qua, đến sáng 8/11, đối tượng khai nhận đã giết chết cháu V. và chỉ nơi giấu xác nạn nhân”. Thượng tá Thông cho biết, nơi hung thủ ra tay sát hại nạn nhân là một khu vực đồi núi hoang vắng, rất ít người qua lại. Do đối tượng hành nghề xe ôm trên vùng núi này, nên rất rành địa bàn. Công an huyện Phú Tân báo cáo và phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, Công an huyện Tịnh Biên và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thừa nhận giết nạn nhân nhưng lý do Tân đưa ra là do cháu V. quấy khóc vì không được mua điện thoại, bực tức nên đối tượng ra tay giết nạn nhân. Lý do mà Tân đưa ra có nhiều điểm nghi vấn. Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cùng Thượng tá Nguyễn Tùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo điều tra vụ án.

Thượng tá Nguyễn Tùng, cho biết, đối tượng ngoan cố, không nhận tội, nhưng với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã triển khai đồng loạt các bước điều tra, tìm chứng cứ, khiến đối tượng phải cúi đầu nhận tội. “Nhận thấy động cơ giết người của hung thủ là nhầm che đậy một hành vi phạm tội khác, nên sau khi tiếp nhận vụ án, một Tổ công tác do chính tôi làm Tổ trưởng đã đến hiện trường thứ nhất của vụ việc, nơi Tân và cháu V. đã ngủ lại qua đêm để tìm chứng cứ. Mặt khác, cán bộ dày dạn kinh nghiệm được giao nhiệm vụ đấu tranh, khai thác đối tượng. Cùng với đó, là trích lục, nghiên cứu hồ sơ các vụ án trước đó do chính đối tượng gây án để có biện pháp đấu tranh hiệu quả”, Thượng tá Nguyễn Tùng thông tin.

Sau 24 giờ đấu tranh tâm lý căng thẳng, cùng với những chứng cứ thuyết phục, chiều 9/11, Tân đã khai nhận, tại căn nhà giữ vườn trên núi Cấm, đối tượng đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu V. Đến sáng hôm sau (ngày 7/11) thì chở cháu V. lên núi Két để giết hại, tránh để cháu V. về nhà, kể lại sự việc.

