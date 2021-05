Hành trình đưa Hà "batê" ra ánh sáng: Vừa ra tù đã lĩnh án 20 năm

Thứ Hai, ngày 03/05/2021 19:00 PM (GMT+7)

Tháng 4-1999, Nguyễn Thị Hà cùng chồng bị Đội H88, Phòng Cảnh sát Hình sự-CATP bắt ngay tại vùng đất cao nguyên Lâm Đồng. Để trả giá cho những việc làm sai trái, Hà “batê” lĩnh án tử hình. Nhưng vì có con “đúng lúc”, thị chỉ phải chịu án chung thân. Năm 2014, Hà ra tù. Vậy mà, chỉ được thời gian ngắn, nữ quái đã phải quay lại nhà giam...

Lĩnh án chung thân, nhưng do phải nuôi con nhỏ, lại mắc bệnh, Hà “batê” được hưởng sự khoan hồng, cho giảm án. Năm 2014, sau hơn 15 năm chịu án, ra tù với 2 bàn tay trắng, không chồng con, không nhà cửa, Nguyễn Thị Hà thuê trọ ở xã An Đồng, huyện An Dương làm nơi nương thân.

Đối tượng Nguyễn Thị Hà

Những tưởng bản án cũ cũng như cảnh sống bơ vơ sẽ làm thị “thấm”. Vậy mà chưa được bao lâu “nữ quái” lại tiếp tục rơi vào vòng vây của “cái chết trắng”. Mới chân ướt chân ráo ra tù, Hà “batê” đã bắt sóng với những chiến hữu làm ăn phi pháp trước đây. Qua những mối này, thị tiếp tục mở rộng quan hệ, móc nối với nhiều đầu mối mới trên cả nước.

Hà “batê” còn lôi kéo đội ngũ “cửu vạn” vận chuyển, cất giấu ma túy giúp mình. Mỗi đối tượng thực hiện một khâu theo chỉ đạo của kẻ cầm đầu đường dây. Tất cả đều là đối tượng có tiền án tiền sự, cộm cán ở nhiều tỉnh thành, từ đây tạo thành đường dây vận chuyển, mua bán ma túy khép kín. Trong những mối quan hệ làm ăn phi pháp đó nổi nhất chính là Hoàng Mạnh Hùng, sinh 1962, ở khu 3 phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đây là đối tượng có 2 tiền án đều về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hoàng Mạnh Hùng

Vốn là kẻ có nhiều mối quan hệ với các đối tượng “tay to” trong giới buôn bán “hàng trắng”, Hùng đã tự mình “thiết kế” một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh biên giới Tây Bắc về Hải Phòng sau đó chuyển đi qua cửa khẩu Lạng Sơn, Quảng Ninh sang Trung Quốc tiêu thụ và ngược lại. Khi đến Hải Phòng, qua sự giới thiệu, hắn lập tức bắt tay cùng Hà “batê”.

Vì đều là những tên tội phạm sừng sỏ, nhiều lần phải trả giá cho hành vi phạm tội nên chúng rất ma mãnh, tinh quái. Để che dấu thân phận, chúng liên tục thay đổi địa bàn, sử dụng nhiều loại phương tiện cũng như luôn thủ sẵn trong đầu “các bài” đối phó lực lượng công an cũng như tẩu tán tang vật và lẩn trốn một cách nhanh nhất.

Dù ma quái đến đâu, thì cái tên Hà “batê” cũng như bản “thành tích” bất hảo vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lực lượng công án. Chính vì vậy, dù ẩn mình rất kỹ trong từng phi vụ, nhưng những việc làm của Hà “batê” không thể qua mắt được các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP.

Tang vật vụ án

Quyết tâm ngăn chặn tội ác của nữ quái, Ban chuyên án 615H sớm được được thành lập với sự tham gia của lực lượng trinh sát, điều tra có nhiều kinh nghiệm trận mạc.

Biết chúng tổ chức vận chuyển, mua bán ma túy nhưng nhiều lần đeo bám, trinh sát đều không thấy chúng lộ “hàng”. Đã là án ma túy, không có vật chứng, sẽ không thể buộc tội đối tượng. Vì thế, muốn phá án thành công, bằng mọi cách, phải có được chứng cứ. Điều đó, đặt ra bài toán cho lực lượng phá án: “phải bắt quả tang đôi bạn này”.

Thế nhưng, để đối phó với 2 kẻ quái chiêu này thật chả dễ dàng gì. Suốt mấy tháng trời, chịu cái nóng hầm hập như thiêu đốt lên tới 40 độ và cắn răng “tình nguyện” hiến máu cho muỗi, Ban chuyên án đã có đẩy đủ tài liệu hoạt động phạm tội của bộ đôi.

Nhưng nhiều lần tính toán, xuất quân, thấy độ thành công không cao, sợ “đánh rắn động rừng”, anh em lại lặng lẽ rút lui. Cả thời gian dài đeo bám đối tượng rong ruổi khắp nơi, từ trung tâm thành phố ra đến ngoại thành, rồi ngược lại mà vẫn không phát hiện nơi chúng giấu “hàng”.

Ngồi bàn lại, cân nhắc tỉ mỉ từng chi tiết, diễn biến Ban Chuyên án quyết định “thay bài”. Cuối cùng, sau nhiều ngày sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát tìm ra mấu chốt vấn đề, khám phá chỗ cất “hàng” của chúng.

Hóa ra, dù thường xuyên đi với nhau nhưng lúc làm ăn cả hai không xuất hiện cùng lúc. Bao giờ cũng là người đến trước, kẻ đến sau. Khi “chập” được với nhau, nhận ra những tín hiệu an toàn, chúng mới “khui hàng”.

Nắm được quy luật đó, một kế hoạch được tung ra, chờ đối tượng sa bẫy. Đầu tháng 6-2015, Hùng liên lạc nói có 2 bánh heroin chất lượng kém không bán được giá 180 triệu đồng/bánh, nhờ Hà xem có chỗ nào mua không thì bán hộ.

Thấy ngon ăn, “nữ quái” nhanh chóng nhận lời. Vài ngày sau, Hùng gọi cho Hà “pa tê” và hạ giá nếu có ai mua thì bán 140 triệu đồng/bánh. Đối với Nguyễn Thị Hà việc tìm khách là chuyện nhỏ. Trong thời gian ngắn, thị đã tìm được.

Nhận được tín hiệu của Hà, Hùng lập tức sang Hải Phòng. Sự xuất hiện của Hùng tại một số điểm trên địa bàn, Ban chuyên án xác định: thời cơ đã đến. Xuất quân. Trưa 11-6-2015, tại thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương, lúc xác định vị trí của cả hai, các mũi trinh sát từ nhiều phía bắt đầu áp sát đối tượng.

Đánh hơi thấy sự nguy hiểm, biết lộ “tẩy”, các đối tượng vội vàng vứt điện thoại, đồ hàng xuống con kênh ngay gần đó hòng phi tang. Tên Hùng còn liều lĩnh phóng thẳng xe vào người trinh sát, rồi phi thân xuống kênh để sang bờ bên kia nhằm tẩu thoát. Nhưng ý định đó của hắn mới thực hiện nửa chừng đã bị tóm gọn.

Khác hẳn với Hùng, lúc bị bắt, khi nhận ra một người “quen” từng đưa mình vào trại năm 1999, đoán trước cái giá đắt sẽ phải trả cho lần này, Hà “pa-tê” rất bình tĩnh nói “tôi biết rồi”. Mẻ lưới ấy, Ban chuyên án thu giữ tại chỗ 658,59 gam heroin, 11,79 gam ma túy đá và nhiều tang vật liên quan…

Riêng Nguyễn Thị Hà, lần này thị không còn chiêu bài nào để sử dụng được trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

