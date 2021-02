Hành động hèn hạ của gã chồng hờ đối với vợ và con riêng

Thứ Năm, ngày 18/02/2021 16:00 PM (GMT+7)

Do ghen tuông, gã đàn ông đã đổ xăng đốt ki ốt trên địa bàn huyện Củ Chi (TP HCM) khiến vợ hờ và con riêng của vợ bị phỏng nặng.

Ngày 18-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi (TP HCM) đã bàn giao N.D.T (SN 1984, ngụ quận 12, TP HCM) cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM điều tra, làm rõ hành vi tạt xăng khiến vợ hờ và con riêng của vợ bị phỏng nặng.

Theo lời khai ban đầu, T. sống như vợ chồng với chị A. và con riêng của chị A. ở ki ốt trên Tỉnh lộ 15 (thuộc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi). Thời gian gần đây, T. thường xuyên ghen tuông vì cho rằng chị A. quen biết người khác.

Rạng sáng 15-2, T. khóa cửa ngoài ki ốt, dùng xăng tạt vào bên trong ki ốt và châm lửa đốt. Khi đó người dân phát hiện liền tìm cách phá cửa ki ốt đưa hai mẹ con chị A. đi cấp cứu.

Chị A. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bị phỏng nhiều nơi trên cơ thể, con của chị được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Khoa Phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết chị A. bị phỏng tương đối nặng và hiện đang được theo dõi ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Công an huyện Củ Chi cho biết, việc T. tạt xăng đốt ki ốt cũng khiến một xe máy cùng nhiều vật dụng khác bị hư hỏng. Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. T. sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.

