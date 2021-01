Không được phân chia tài sản khi ly hôn, thanh niên tẩm xăng đốt vợ cũ

Thứ Tư, ngày 27/01/2021 12:45 PM (GMT+7)

Bực tức vì ly hôn không được vợ cũ chia tài sản, Đức mua xăng rồi chặn đầu xe, tạt ca xăng vào người chị V. định thiêu sống.

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Đức (39 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi tạt xăng định châm lửa đốt vợ cũ.

Theo đó, khoảng 19h ngày 25/1, khi chị N.T.T.V. (38 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, vợ cũ của Đức) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì Đức ập tới, tạt ca xăng lên người rồi dùng bật lửa đốt chị V.

May mắn được người dân đến can ngăn, khống chế kịp thời và đưa Đức giao nộp cho cơ quan công an. Qua điều tra, Đức và chị V. trước đây từng là vợ chồng nhưng cả hai đã ly hôn.

Thời gian gần đây, Đức đòi chị V. phải phân chia tài sản nhưng chị V. không đồng ý. Bực tức nên Đức lên kế hoạch định tạt xăng thiêu người vợ cũ.

