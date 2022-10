Hàng loạt vụ vỡ nợ hàng chục tỉ đồng gây rúng động Tam Kỳ

Thứ Sáu, ngày 14/10/2022 10:45 AM (GMT+7) Chia sẻ

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) liên tiếp xảy ra các vụ vỡ nợ với số tiền từ hàng chục đến hàng trăm tỉ đồng gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Mới đây, bà M.T.H.Tr. (SN 1988; trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tố bà Dương Thị Huỳnh N. (SN 1988; trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 82 tỉ đồng.

Công an làm việc với bị hại để thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra Ảnh: TT

Theo bà Tr., bà N. "nổ" mình có nhiều mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo tỉnh, có thể mua đất dự án với giá rẻ. Vì tin tưởng nên nhiều lần bà Tr. đưa tiền cho bà N. mua đất. Ngoài ra, bà Tr. cũng đưa tiền cho bà N. để người này nhận chuyển đổi, tách thửa đối với những thửa đất nằm trong quy hoạch…

Tuy vậy, bà N. liên tục viện các lý do như dự án bị thanh tra để trì hoãn, không giao sổ đỏ cho bà Tr. như cam kết. Mới đây, bà Tr. phát hiện tài khoản Zalo của một người "có uy tín" mà lâu nay bà N. thường đưa cho bà xem nội dung tin nhắn trao đổi qua lại là tài khoản giả, do chính bà N. lập nên. Biết mình bị lừa, bà Tr. làm đơn gửi công an.

Sau khi nhận đơn tố giác và tiến hành xác minh, ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, yêu cầu cung cấp chứng cứ, tài liệu liên quan, đồng thời đề nghị tạm dừng giao dịch tài sản đối với bà N. Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã làm việc với bà Tr. để thu thập các chứng cứ liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin liên quan đến bà N.

Trước đó, bà P.T.B.T. (trú phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) cũng gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tố cáo hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bà Tr.T.M.Th. (trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ).

Theo đơn tố cáo, từ năm 2019 đến tháng 9-2022, bà T. có cho bà Th. mượn hơn 33,8 tỉ đồng với lý do để đáo hạn các khoản vay ngân hàng, nhưng thực tế bà Th. lại cho người khác mượn để lấy lãi.

Đến ngày 9-9, bà Th. công bố bị bể nợ với số tiền gần 50 tỉ đồng. Người này đã bán nhà, cắt đứt liên lạc với các chủ nợ.

Công an huyện Quế Sơn đề nghị thông báo rộng rãi đến nhân dân để các nạn nhân kịp thời liên hệ với cơ quan công an

Cũng mới đây, Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ vỡ nợ liên quan đến vợ chồng ông Trần Văn Hoàng (SN 1966) và bà Trần Thị Thanh Nguyên (SN 1971, trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ). Theo thông báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang kiểm tra, xác minh đơn tố giác tội phạm của các công dân tố cáo vợ chồng ông Hoàng có hành vi vay tiền của người khác, nhưng đến thời hạn trả nợ không trả, chiếm đoạt tiền vay.

Được biết, vợ chồng ông Hoàng là chủ Công ty TNHH Hoàng Nguyên (đường Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ) - nhà phân phối dầu ăn, bút bi có tiếng ở Quảng Nam.

Công ty Hoàng Nguyên đóng cửa nhiều tháng nay

Nhiều người cho biết để huy động vốn hoạt động, công ty này đã vay tiền của nhiều người tại TP Tam Kỳ với cam kết trả lãi suất cao. Có người vì ham lãi nên đã đi vay ngân hàng sau đó cho vợ chồng ông Hoàng vay lại để hưởng chênh lệch.

Ngoài người dân, một số ngân hàng tại tỉnh Quảng Nam cũng cho vợ chồng ông Hoàng vay với số tiền lớn. Theo thông tin chúng tôi nắm được, số nợ của Công ty Hoàng Nguyên là hơn 300 tỉ đồng, trong đó nợ của các ngân hàng hơn 200 tỉ đồng…

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/hang-loat-vu-vo-no-hang-chuc-ti-dong-gay-rung-dong-tam-ky-20221014095...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/hang-loat-vu-vo-no-hang-chuc-ti-dong-gay-rung-dong-tam-ky-20221014095207732.htm