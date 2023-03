Hàng chục tỷ đồng ra đi cùng vợ chồng chủ nợ

Người dân nơi đây đang rất lo lắng vì không ít người có nguy cơ mất hàng tỷ đồng, thậm chí cả chục tỷ đồng sau vụ vỡ nợ này. Tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa phương có nguy cơ bất ổn sau khi vụ vỡ nợ xảy ra. Tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an huyện (CAH) Phú Riềng đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với Công an các xã, nắm bắt tình hình và thực hiện các biện pháp để ổn định dư luận, đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn.

Vỡ nợ gần 60 tỷ đồng

Thượng tá Nguyễn Thành Sơn, Phó trưởng CAH Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho biết: Ngày 18-01-2023 (nhằm ngày 27 Tết âm lịch), CAH Phú Riềng tiếp nhận một số đơn của người dân trên địa bàn tố giác vợ chồng bà Bùi Thị Kim Yến (SN 1991) và ông Nguyễn Thái Hoàng (SN 1987, ngụ thôn Tân Phước, X.Bù Nho, H.Phú Riềng) có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Mặc dù thời gian này CAH đang tập trung các lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cho người dân vui xuân đón tết vui vẻ và an toàn, nhưng để đảm bảo quyền lợi của người dân, CAH đã lên kế hoạch truy xét sau khi tiếp nhận tin báo tố giác.

Vào thời điểm này, sự lo ngại của những người cho vợ chồng bà Yến, ông Hoàng vay tiền càng tăng lên gấp bội khi phát hiện chủ nợ đã chuyển đi nơi khác. Những người cho vay hầu hết là bạn bè, người quen của vợ chồng bà Yến, như chị Nguyễn Thị Hà, ngụ thôn Tân Hiệp 2, X.Bù Nho đã tin tưởng cho vợ chồng bà Yến vay số tiền hơn 6 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Để làm tin, vợ chồng bà Yến hứa sẽ đưa cho chị Hà một sổ đất, thế nhưng sau khi nhận được số tiền hơn 6 tỷ đồng thì chị Hà không thể liên lạc được với vợ chồng bà Yến.

Còn chị Đỗ Thứ Hạ, ngụ thôn Tân Hiệp 2, X.Bù Nho, H.Phú Riềng là bạn học từ thuở nhỏ với Yến cho biết: "Do thân thiết đã lâu nên từ trước đến nay nhiều lần tôi cho Yến vay tiền. Lần này cũng vậy, khi Yến nói với tôi cần tiền và có thửa đất phân lô ra để bán sẽ sang tên cho tôi, nên tôi đồng ý và chuyển tiền vào tài khoản cho Yến. Nhưng đến nay tôi được biết, thửa đất đã sang tên cho người khác!" - chị Hạ kể.

Thượng tá Nguyễn Thành Sơn, Phó trưởng Công an huyện Phú Riềng trao đổi với phóng viên

Mỗi khi vay tiền, bà Yến luôn dặn dò từng người là "Đừng nói cho ai biết", cho nên dù có chơi với nhau cũng không biết ai mượn tiền của Yến. Chỉ đến khi gia đình Yến bỏ đi, một số người đến nhà và tìm thấy danh sách vay tiền trong nhà Yến, các bị hại sau đó thông báo cho những người có tên trong danh sách cho vay, lúc này mọi người mới ngỡ ngàng, choáng váng.

Thượng tá Sơn cho biết thêm: "Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận tố giác của 10 cá nhân với tổng số tiền gần 19 tỷ đồng. Ngoài ra cơ quan chức năng khác cũng đã tiếp nhận yêu cầu giải quyết của 16 cá nhân với số tiền hơn 40 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tập trung các lực lượng để xác minh, giải quyết tố giác trong thời gian sớm nhất để đảm bảo quyền lợi cho người dân".

Khi "Cơn lốc vỡ nợ" ở xã Bù Nho bùng phát vào những ngày giáp Tết khiến những người trong cuộc đều bị sốc, rất nhiều gia đình đã không có Tết! Vụ vỡ nợ bung ra không chỉ những chủ nợ của vợ chồng bà Yến lao đao, mà còn kéo theo dây chuyền những gia đình khác cũng có nguy cơ bên bờ vực phá sản, khi họ đã âm thầm huy động vốn của người thân, bạn bè, có người còn mang cả nhà và sổ đất đi vay ngân hàng, lấy tiền cho vay để hưởng lãi suất cao!

Cổng nhà vợ chồng Yến - Hoàng luôn khóa im ỉm, không còn ai ở nhà

Chị Kiều Thị Bẩy, thôn Tân Lực, X.Bù Nho, H.Phú Riềng chia sẻ: "Bây giờ nhiều người vẫn còn bỏ đi lang thang không dám về nhà, vì sợ gia đình không thể chấp nhận được người thân giấu việc đi mượn tiền để cho Yến vay. Vì tin tưởng chị vợ chồng Yến - Hoàng mà bây giờ nhiều người không còn khả năng chi trả”.

Cơ quan công an vào cuộc

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác của người dân, CAH Phú Riềng đã tiến hành phân loại, xử lý, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. CAH Phú Riềng đã ban hành một số văn bản gửi đến các Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng công chứng trên địa bàn huyện và khu vực lân cận đề nghị tạm dừng giao dịch đối với những tài sản của vợ chồng Yến - Hoàng. CAH Phú Riềng cũng yêu cầu các ngân hàng trên địa bàn tỉnh phong tỏa những tài khoản của vợ chồng bà Yến, để đảm bảo tài sản phục vụ cho việc xử lý sau khi có kết quả xác minh.

Nhiều tài liệu của những người đã cho vợ chồng Yến - Hoàng vay tiền được cung cấp cho cơ quan công an

Chị Nguyễn Thị Hà, thôn Tân Hiệp 2, X.Bù Nho, H.Phú Riềng chia sẻ: "Tôi rất cảm ơn Phòng đăng ký đất đai H.Phú Riềng và CAH Phú Riềng đã kịp thời ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản của vợ chồng nhà Yến - Hoàng. Trước đó, khi tôi thấy danh sách ghi nợ của mọi người với số tiền quá lớn, tôi đã báo ngay cho CAH Phú Riềng và đã được tiếp nhận giải quyết ngay!".

Thường thì khi bùng phát các vụ vỡ nợ hoặc việc người vay mất khả năng chi trả sẽ gây bức xúc cho người cho vay, từ đó rất dễ xảy ra việc những người cho vay kéo đến nhà người vay gây áp lực, thậm chí xảy ra xô xát trong lúc siết đồ. Những hành vi này sẽ cấu thành tội "Cưỡng đoạt tài sản" hoặc "Cố ý gây thương tích", nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến án mạng, vì vậy những người cho vay cần bình tĩnh, không nên thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp này, người cho vay hãy đến cơ quan công an để trình báo và yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.

