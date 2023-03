Người chồng giết vợ sau cuộc nhậu lãnh án 18 năm tù

Ngày 2/3, TAND Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Kế, 31 tuổi, ngụ phường An Bình, Tp.Biên Hòa về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào cuối tháng 4/2022, sau khi nhậu say, Kế về phòng trọ ở phường An Bình. Tại đây, Kế và vợ là chị D.N.Y, 29 tuổi, quê tỉnh Cà Mau xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau do vợ muốn về quê nhưng chồng không đồng ý.

Sau đó, giữa hai vợ chồng xảy ra xô xát. Kế lấy dao đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi đâm vợ, Kế không đưa chị Y. đi cấp cứu mà ra ngoài phòng trọ thông báo với mọi người đã giết vợ và đem dao vào vứt trong nhà vệ sinh.

Mọi người xung quanh đến kiểm tra thì phát hiện chị Y. đã chết. Kế sau đó đến công an phường đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, vì vậy HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Kế 18 năm tù.

