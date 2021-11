Hàng chục đối tượng lên kế hoạch từ TP Thủ Đức xuống TP Dĩ An thanh toán nhau

Thứ Sáu, ngày 26/11/2021 10:12 AM (GMT+7)

Các đối tượng chuẩn bị hung khí, hẹn nhau đến quán cà phê Caro (TP Thủ Đức, TP HCM) để kéo xuống TP Dĩ An (Bình Dương) "huyết chiến" với băng nhóm khác

Ngày 26-11, Công an phường Linh Xuân, TP Thủ Đức (TP HCM) cho hay vừa ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh niên mang theo hung khí lên kế hoạch đi từ TP Thủ Đức xuống TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thanh toán nhau.

Hiện công an phường đang tạm giữ 21 đối tượng, 5 cây mã tấu để xác minh làm rõ.

21 thanh niên tụ tập tại quán cà phê chuẩn bị kéo nhau đi thanh toán nhưng bị lực lượng công an phát hiện

Công an thu giữ nhiều cây mã tấu

Khoảng 21 giờ ngày 25-11, tổ công tác Công an phường Linh Xuân đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thì phát hiện tại quán cà phê Caro thuộc khu phố 3 tụ tập đông người nên kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng công an thấy lạ vì hàng chục thanh niên có tuổi đời còn trẻ vào quán cà phê nhưng không gọi nước uống.

Kiểm tra dưới gầm bàn của quán cà phê này, công an phát hiện 5 cây mã tấu cùng nhiều tang vật khác.

Làm việc với công an, các đối tượng khai xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Các đối tượng sau đó chuẩn bị hung khí, hẹn nhau đến quán cà phê Caro để kéo xuống TP Dĩ An "huyết chiến" với băng nhóm khác.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/hang-chuc-doi-tuong-len-ke-hoach-tu-tp-thu-duc-xuong-tp-di-an-thanh...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/hang-chuc-doi-tuong-len-ke-hoach-tu-tp-thu-duc-xuong-tp-di-an-thanh-toan-nhau-20211126091419185.htm