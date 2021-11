Truy nã một giám đốc trong vụ hỗn chiến ở Đồ Sơn khiến 5 người thương vong

Thứ Ba, ngày 23/11/2021 17:00 PM (GMT+7)

Phòng CSHS - Công an TP Hải Phòng vừa phát lệnh truy nã Cao Minh Tuấn (SN 1987, tức Tuấn "rừng") - Giám đốc Công ty thương mại dịch vụ CNT và 3 bị can về tội "Giết người".

Hiện trường vụ hỗn chiến trong Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng).

Trao đổi với Tiền Phong sáng 23/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố 16 bị can liên quan vụ hỗn chiến xảy ra ngày 20/10 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn).

Theo đó, bị can Cao Minh Tuấn (SN 1987, tức Tuấn "rừng"), Lâm Trung Ngọc (SN 1983), Lâm Việt Công (SN 1990, cùng ở quận Hồng Bàng) và Đinh Ngọc Sơn (SN 1988, quê Quảng Ninh) bị khởi tố về tội “Giết người”.

8 bị can bị khởi tố tội “Gây rối trật tự công cộng”, gồm: Lưu Tiến Thịnh (SN 1985, tức Thọ "phin"), Nguyễn Văn Hùng (SN 1989), Ngô Văn Hiệp (SN 1989), Vũ Hữu Điệp (SN 1990), Nguyễn Văn Khiển (SN 1988), Cao Xuân Đại (SN 1989), Đinh Xuân Quân (SN 1985), Lê Quang Tiến (SN 1989).

4 bị can “Che giấu, không tố giác tội phạm”, gồm: Lương Văn Hưng, Đặng Anh Tuấn, Hoàng Minh Tuấn, Nguyễn Đắc Hưng.

Bị can Lưu Tiến Thịnh (góc trên, trái ảnh) và các đối tượng liên quan vụ hỗn chiến tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 20/10 Lưu Văn Thịnh (tức Thọ "phin"), Lê Văn Trưởng (SN 1986, cùng ở quận Đồ Sơn) và 12 đối tượng khác di chuyển trên 3 ôtô vào công trường xây dựng tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, thuộc phường Vạn Hương (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) để thu mua phế liệu.

Tại đây, các đối tượng tát Phạm Tiến Tâm (SN 1983) – Trưởng phòng Công ty dịch vụ bảo vệ Trung thành, phụ trách bảo vệ tại dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Bị đánh, Tâm thông báo các chốt bảo vệ đóng cửa không cho xe ra vào dự án.

Sau đó, nhóm Thọ "phin" lái xe ra cổng thì bị Cao Minh Tuấn (tức Tuấn "rừng", Giám đốc Công ty thương mại dịch vụ CNT) và 5 nhân viên công ty này (đang làm san lấp dự án) chặn lại, dùng gạch đập vỡ kính chắn gió ôtô dẫn đến xô xát, hỗn chiến.

Tuấn “rừng” và đồng bọn dùng gạch, dao kiếm và một khẩu súng ngắn lao vào hỗn chiến với nhóm Thọ “phin”. Lúc này, nhóm Thọ “phin” có Lê Văn Trưởng bị ném đá trúng bị ngã.

Sau đó, Trưởng bị các đối tượng nhóm Tuấn “rừng” dùng dao chém gục tại chỗ. Nhận được thông báo, Công an quận Đồ Sơn tới hiện trường, nổ súng trấn áp, các đối tượng bỏ chạy.

Một số đối tượng nhóm Tuấn “rừng” vào quán cà phê thuộc Công ty thương mại dịch vụ CNT đưa dao kiếm cho nhân viên lau dấu vân tay rồi cất đi.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường.

3 ô tô do nhóm Lưu Tiến Thịnh điều khiển vào Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng) để thu mua phế liệu dẫn đến mâu thuẫn, hỗn chiến.

Vụ hỗn chiến khiến Lê Văn Trưởng tử vong trên đường đi cấp cứu. Bốn đối tượng khác bị thương, gồm: Lò Văn Hải, Phạm Văn Tuân, Đào Nam Ninh và Đinh Xuân Quân.

Lãnh đạo Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phát lệnh lệnh truy nã Cao Minh Tuấn (tức Tuấn “rừng”) - Giám đốc Công ty thương mại dịch vụ CNT cùng Lâm Việt Công, Lâm Trung Ngọc và Đinh Ngọc Sơn do các bị can này bỏ trốn, không ở nơi cư trú.

