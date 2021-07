Hai thiếu nữ vào khách sạn sử dụng ma túy với bạn trai

Thứ Hai, ngày 19/07/2021 16:00 PM (GMT+7)

Một cô gái mới 16 tuổi, người còn lại mới 14 tuổi nhưng đã vào khách sạn cùng với 2 thanh niên và bị bắt khi cùng nhau sử dụng ma túy.

Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đối với Phan Công Tiến (SN 1997), Nguyễn Hồng Anh (SN 1998), cùng trú khối Quang Trung, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Tiến và Anh bị bắt cùng với 2 thiếu nữ là Võ Bảo Ng. (SN 2007, trú phường Lê Mao, TP.Vinh), Lê Thị Th. (SN 2005, trú xã Xuân Hoà , huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Hai cô gái tuổi teen ở trong khách sạn sử dụng ma túy cùng với 2 thanh niên. (Ảnh: CQĐT)

Cụ thể, 4h15 sáng 18/7, cảnh sát ập vào một khách sạn trên địa bàn phường Hưng Bình (TP.Vinh), bắt quả tang 4 thanh thiếu niên trên đang sử dụng chất ma túy trong tiếng nhạc chát chúa. Cảnh sát thu giữ 1 viên thuốc lắc, một số lượng ma túy dạng ketamin, 1 loa bluetooth, 1 đèn nháy, 1 ống hút.

Tại CQĐT, Phan Công Tiến và Nguyễn Hồng Anh khai nhận là người mua số ma túy nói trên rồi rủ hai thiếu nữ vào khách sạn cùng "chơi" cho đến khi bị bắt.

