Hai thiếu nữ 15 tuổi bị ép ôm ấp, tiếp rượu "khách làng chơi" trong quán karaoke

Thứ Hai, ngày 21/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

Trong vòng chưa đến 1 tháng, Trinh và Hạnh bị ép làm tiếp viên quán karaoke và bị các ông – bà chủ mua đi, bán lại nhiều lần.

Từ trái qua phải: Triều, Trang, Hải, Tuấn tại trụ sở công an.

Ngày 21/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Bùi Thị Thủy Triều (30 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang), Phan Vũ Hải (30 tuổi, trú tỉnh Long An), Duy Anh Tuấn (23 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) và Bùi Thị Trang (24 tuổi, trú TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, do gia đình hoàn cảnh khó khăn, cần tiền để trang trải cuộc sống, cháu Hạnh và Trinh (cùng SN 2005, trú tỉnh Khánh Hòa, tên nạn nhân đã được thay đổi) lên mạng xã hội Facebook đăng tin để tìm việc làm. Sau đó, hai cháu bị một đối tượng tên L (chưa xác định được nhân thân) liên hệ và hứa giúp cho làm nhân viên phục vụ quán karaoke tại TP.Hồ Chí Minh với mức lương từ 20 - 30 triệu đồng/tháng.

Nghe lời dụ dỗ của đối tượng, ngày 24/11, Hạnh và Trinh bắt xe lên TP.Hồ Chí Minh gặp L. và được đưa đến quán Karaoke “Kingdom”, phường Thống Nhất, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương giao cho Bùi Thị Thủy Triều (quản lý quán Karaoke trên) để làm nhân viên.

Lúc này, L yêu cầu mỗi cháu phải đưa 4,1 triệu đồng tiền môi giới, làm thủ tục. Do hai cháu không có tiền nên đối tượng Triều đã đề nghị sẽ trả trước số tiền trên cho L. sau đó để cháu Hạnh, Trinh làm việc trả nợ dần. Thực tế, yêu cầu này đều đã được L. và Triều bàn bạc với nhau trước để ép buộc những thiếu nữ trên phải làm việc nếu không phải trả đủ số tiền ấy mới được thả, trường hợp cố tình trốn thoát thì sẽ bị đánh đập.

Cũng từ đây, Trinh và Hạnh bị ép làm tiếp viên quán karaoke và bị các ông – bà chủ mua đi, bán lại nhiều lần.

Trong thời gian làm việc tại quán trên, hai cháu bị ép phải để khách ôm ấp, tiếp bia rượu và hoàn toàn không hề có mức lương 20-30 triệu/tháng như hứa hẹn. Hai thiếu nữ buộc phải tiếp khách theo sự sắp đặt của Triều.

Trinh và Hạnh bị mua đi, bán lại nhiều lần qua tay các ông – bà chủ quán karaoke.

Một thời gian sau, Trinh nhờ một người bạn làm cùng liên hệ với “má mì” Bùi Thị Trang (chuyên phân phối “tiếp viên” cho các quán karaoke) để nhờ Trang chuộc khỏi quán. Sau đó, Trang đến quán karaoke trên “mua lại” cháu Trinh và cháu Hạnh từ Triều với giá là 4.100.000đ/người rồi đưa về phòng trọ của mình tại phường Long Bình Tân và bắt hai cháu phải làm việc cho Trang để trả nợ. Công việc cụ thể của 2 thiếu nữ không có gì thay đổi khi vẫn phải tiếp khách khi các quán Karaoke cần nhân viên phục vụ gọi.

Để phòng ngừa hai cháu bỏ trốn, Trang còn yêu cầu các nhân viên ở chung có nhiệm vụ giám sát nếu để trốn sẽ phải làm việc trả nợ thay cho Trinh và Hạnh.

Thời gian làm việc cho Trang, cháu Trinh do không làm được việc nên đã bị Trang rao bán lên mạng xã hội và được đối tượng Duy Anh Tuấn “mua lại” với giá 5.000.000đ. Sau đó Tuấn lại tiếp tục đưa cháu Trinh bán cho một chủ quán Karaoke tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với giá 15.000.000đ để kiếm lời.

Được một thời gian, chủ quán karaoke trên yêu cầu trả lại Trinh do làm việc không hiệu quả nên Tuấn lại tiếp tục bán Trinh cho Phan Vũ Hải, chủ quán karaoke “Phố Đêm” tại thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh với giá 17.000.000đ. Hải lại tiếp tục bán cháu Trinh cho một chủ quán Karaoke tại tỉnh Long An giá 18.300.000đ để kiếm tiền lời.

Qua tiếp nhận tin báo từ người thân của cháu Trinh, ngày 16/12, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa đã nhanh chóng xác minh, giải cứu cháu Trinh và Hạnh sau khi bị các đối tượng mua bán nhiều lần cho các chủ quán karaoke trên nhiều tỉnh, thành phố đồng thời đưa các đối tượng có liên quan về làm việc.

Tại trụ sở công an, các đối tượng Triều, Trang, Tuấn, Hải đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an TP.Biên Hòa đang phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại để điều tra, xử lý theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/hai-thieu-nu-15-tuoi-bi-ep-om-ap-tiep-ruou-khach-lang-choi-trong-quan-karaoke-...Nguồn: http://danviet.vn/hai-thieu-nu-15-tuoi-bi-ep-om-ap-tiep-ruou-khach-lang-choi-trong-quan-karaoke-502020211211596275.htm