Hai thanh niên trộm đàn cá Koi gần trăm triệu đồng, nấu làm mồi nhậu

Thứ Hai, ngày 17/08/2020 14:00 PM (GMT+7)

Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) chỉ bàn giao được 1/7 con cá Koi bị trộm, vì hầu hết cá đã chết, hoặc bị các nghi phạm chế biến làm mồi nhậu.

Sáng 17-8, Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) bàn giao 2 nghi phạm gồm Đinh Minh Ta (SN 1995, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Biện Minh Thành (SN 1992, ngụ xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho công an quận này thụ lý.

Trước đó, ngày 10-8, anh N.L.H.D (SN 1985, ngụ phường Hòa An) trình báo bị mất trộm 7 con cá Koi được nuôi trước sân nhà. Số cá này trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Cá Koi trị giá cả trăm triệu rồi làm thịt ăn nhậu (Ảnh minh họa)

Qua truy xét, Công an phường xác định 2 đối tượng Minh Ta và Minh Thành đã trộm số cá trên. Trong đàn cá 7 con, 2 đối tượng bán được 2 con với giá 1,5 triệu đồng. Trong lúc chờ bán 5 con còn lại, các đối tượng làm chết 3 con nên làm thịt 2 con để ăn nhậu, vứt xác 1 con.

Bắt được 2 đối tượng, Công an phường thu hồi được 4 con cá Koi để bàn giao cho khổ chủ. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn 1 con cá Koi còn sống.

Hiện Công an quận Cẩm Lệ đang tiếp tục lấy lời khai, đồng thời hướng dẫn anh N.L.H.D định giá chính xác thiệt hại của vụ trộm để lấy cơ sở khởi tố vụ án.

