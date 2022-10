Hai tay ba dao đi tìm đối thủ, hai thanh niên gặp ngay công an

Chủ Nhật, ngày 09/10/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Mâu thuẫn với một nhóm thanh niên qua mạng xã hội, 2 đối tượng mang theo hung khí và “bom xăng” đến điểm hẹn để đánh nhau.

Ngày 9/10, Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) đã thụ lý hồ sơ, tiếp nhận các đối tượng có hành vi tàng trữ hung khí và “bom xăng”, để xử lý theo thẩm quyền.

Số hung khí 2 đối tượng theo

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 8/10, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên đoạn đường thuộc Khu phố 11, phường An Bình, tổ tuần tra Công an phường An Bình (TP Biên Hòa) phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có mang theo mã tấu nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, ngoài mã tấu, lực lượng công an còn phát hiện hai đối tượng mang theo 5 con dao yếm và 4 chai “bom xăng”.

Tại trụ sở Công an phường, hai đối tượng khai tên P.T.Đ (15 tuổi) và P.K.H.N (18 tuổi, cùng ngụ tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa). Do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên qua mạng xã hội nên P.T.Đ và P.K.H.N hẹn đối thủ ở khu vực phường An Bình để giải quyết mâu thuẫn.

Mang theo số hung khí kể trên cùng “bom xăng”, P.T.Đ và P.K.H.N đến điểm hẹn. Trên đường đi, hai đối tượng bị tổ tuần tra phát hiện.

Hiện nay, cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn: https://tienphong.vn/hai-tay-ba-dao-di-tim-doi-thu-hai-thanh-nien-gap-ngay-cong-an-post1476448.t...Nguồn: https://tienphong.vn/hai-tay-ba-dao-di-tim-doi-thu-hai-thanh-nien-gap-ngay-cong-an-post1476448.tpo