Nhóm thanh niên mang hung khí từ Hưng Yên lên Hà Nội gây rối

Công an quận Long Biên (Hà Nội) ngày 8/10 cho biết, vừa bắt giữ nhóm thanh niên mang hung khí từ Hưng Yên lên Hà Nội gây rối trật tự công cộng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố 9 bị can về hành vi trên.

Các đối tượng gồm: Đỗ Đức Mạnh (SN 2006), Cao Lê Tuấn Vũ (SN 2005), Nguyễn Ngọc Kiên (SN 2004), Đặng Văn Đại (SN 2005), Nguyễn Hoàng Duy (SN 2004), Trần Huy Hoàng (SN 2004), Nguyễn Đức Lâm (SN 2003), Nguyễn Tiến Sơn (SN 2003, cùng trú tại Hưng Yên) và Vũ Minh Đăng (SN 2005, ở tại Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, qua nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng, Công an quận Long Biên có thông tin về nhóm đối tượng là thanh niên, có biểu hiện gây rối trật tự và gây thương tích trên tuyến đường Mai Chí Thọ, phường Giang Biên. Trước tình hình trên, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an quận Long Biên, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các phường trên địa bàn tiến hành rà soát, truy bắt các đối tượng. Đến ngày 2/10, các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn, triệu tập về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Các đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng trên địa bàn quận Long Biên.

Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Vào tối 24/9, nhóm đối tượng trên gặp nhau ở khu công nghiệp Phố Nối A rồi đi lên quận Long Biên thực hiện hành vi làm mất trật tự các tuyến đường. Trước khi đi, các đối tượng mang theo tuýp sắt, vỏ chai thủy tinh với mục đích khi va chạm với người đi đường sẽ sử dụng để tấn công.

Các đối tượng di chuyển với tốc độ cao, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, thường xuyên bấm còi, rú ga gây mất trật tự trên các tuyến đường Cổ Linh, Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương. Vào khoảng 1h30' ngày 25/9, các đối tượng đi đến khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall thì gây thương tích cho 2 nam thanh niên rồi bỏ trốn.

Sau đó khoảng 2 ngày, vào lúc 23h ngày 27/9, các đối tượng tiếp tục mang theo tuýp sắt hàn 3 đầu nhọn vỏ chai, tiếp tục đi từ khu công nghiệp Phố Nối lên khu công nghiệp Sài Đồng rồi ra khu Trung tâm thương mại Aeon Mall di chuyển trên các tuyến đường Mai Chí Thọ, Cổ Linh, Hồng Tiến, Nguyễn Văn Cừ và có hành vi đuổi đánh người trên đường.

Hiện Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

