Hải Phòng: Rút dao đâm chết người tại nhà nghỉ, 9X lái ô tô tẩu thoát

Thứ Năm, ngày 25/11/2021 21:43 PM (GMT+7)

Sau khi gây án, Nguyên điều khiển xe ô tô con bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt giữ khi đang di chuyển trên Quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Thái Bình.

Đào Văn Nguyên bị bắt giữ khi đang điều khiển ô tô tẩu thoát.

Ngày 25/11, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Thuỷ Nguyên và phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ Đào Văn Nguyên (SN 1990, trú tại Thôn 6, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 11h trưa 22/11, Công an huyện Thuỷ Nguyên nhận tin báo về một vụ xô xát tại một nhà nghỉ ở xã Đông Sơn, huyện Thuỷ Nguyên giữa Nguyên và anh N.V.T (SN 1987, trú huyện Thuỷ Nguyên).

Quá trình xô xát, Nguyên đã dùng dao đâm gục anh T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Nguyên điều khiển xe ô tô con bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt giữ khi đang di chuyển trên Quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Thái Bình.

Hiện nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

