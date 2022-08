Hải Phòng: Chồng sát hại vợ rồi dùng dao cắt tay tự tử

Cơ quan chức năng đã đưa Lượng đi cấp cứu tại bệnh viện sau khi đối tượng này tự dùng dao cắt tay.

Hoàng Đình Lượng đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngày 13/8, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện An Dương và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện này.

Theo vị này, khoảng 13h30 chiều cùng ngày, Hoàng Đình Lượng (SN 1988, trú xã An Đồng, huyện An Dương) đã dùng dao sát hại chị T. (SN 1992, vợ Lượng) tại nhà riêng.

Sau khi gây án, Lượng đã dùng dao tự cắt vào tay với ý định tự sát nhưng đã được phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời. Về phần chị T, tuy cùng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Hiện Lượng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

