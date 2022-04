Vì mâu thuẫn, chồng chặn đường đâm chết vợ rồi trốn lên núi

Do có mâu thuẫn từ trước, khi thấy vợ mình đang đi trên đường, Phan Văn Tám đã chặn xe lại và dùng dao đâm nhiều nhát khiến người này tử vong.

Chiều 28/4, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết, vừa bắt giữ Phan Văn Tám (29 tuổi, trú thôn Chánh Lợi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) để điều tra về hành vi giết người.

Theo công an, do có mâu thuẫn từ trước, khi thấy vợ mình là chị T.T.M.H. (30 tuổi, xã Cát Khánh) lái xe máy chạy trên đường ĐT 633 (thuộc thôn Ngãi An, xã Cát Khánh) Tám đã chặn lại và dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị H. khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngay sau đó, Tám rời khỏi hiện trường và trốn tại khu vực núi Gành (thuộc thôn Ngãi An).

Đến khoảng 12h55 trưa cùng ngày, Công an huyện Phù Cát bắt được Phan Văn Tám. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật.

