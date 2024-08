Hai người tử vong sau hỗn chiến của gần 60 thanh thiếu niên

Ngày 31/8, Lợi, Nguyễn Trường Huy (17 tuổi) cùng 43 người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt giam để điều tra các hành vi Giết người, Gây rối trật tự công cộng và Mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan vụ án, nhiều thiếu niên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự được gia đình bảo lãnh.

Hung khí của hai nhóm bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Tuyết Nhung

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 25/8, hai nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí hỗn chiến gây náo loạn tại sân bóng đá Lộc Phước, thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh). Sự việc khiến hai thanh niên 18 và 23 tuổi tử vong, một người bị thương nặng.

Kết quả điều tra xác định, Lợi phát hiện Huy nhắn tin trêu trọc bạn gái mình trên Facebook nên xảy ra mâu thuẫn. Cả hai gọi thêm nhiều người ra khu vực sân bóng đá Lộc Phước để "nói chuyện". Mỗi nhóm khoảng 30 người (13-34 tuổi) đều mang theo dao phóng lợn, 3 chỉa, đao kiếm và cả súng rulo...

Lợi và Huy bị cáo buộc có vai trò chủ mưu, cầm đầu hai nhóm.

Trước diễn biến tình hình tội phạm lứa tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng phức tạp, Ban giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu lập 3 tổ công tác đặc của công an tỉnh, phối hợp cùng lực lượng 9 huyện, thị xã, thành phố tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, không để hình thành các băng, nhóm lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn.

