Hai kẻ sát nhân vào tù để... trốn truy nã

Thứ Tư, ngày 17/11/2021 16:00 PM (GMT+7)

Chỉ vì chút mâu thuẫn, Kiều Trí Khẩn (SN 1970, ngụ Hà Nội) đã sát hại dã man bạn đồng hương rồi đốt thi thể phi tang. Còn Trần Hữu Nghĩa (SN 1987, ngụ Cà Mau) vào tiệm tạp hóa trộm tài sản, bị phát hiện thì đoạt mạng chủ tiệm, cướp tài sản.

Sau khi đào tẩu, 2 hung thủ sử dụng thủ đoạn gây án tiếp để ngồi tù, nhằm trốn lệnh truy nã. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, Khẩn sa lưới sau hơn 18 năm lẩn trốn, lãnh án tù chung thân, còn Nghĩa bị bắt sau gần 10 năm lẩn trốn, nhận án tử.

Thay tên, đổi họ rồi vô tù

Năm 2001, Khẩn cùng bạn là ông Khuất Hữu (tên nạn nhân trong bài viết đã được thay đổi) từ quê ở H.Phúc Thọ (Hà Nội) vào Nam lập nghiệp. Hai người làm thuê, ở nhờ nhà ông Vũ Đức tại xã Tân Hòa (H.Đồng Phú, Bình Phước). Sáng 2-3-2002, Khẩn chở ông Hữu đến Bưu điện Đồng Phú để gửi tiền về quê.

Trên đường đi, ông Hữu mượn Khẩn 2 triệu đồng để chơi bài. Trưa cùng ngày, không thấy ông Hữu về nhà nên ông Đức hỏi, Khẩn kể lại việc cho bạn mượn tiền để thử "vận đỏ đen". Chủ nhà đi tìm thì thấy ông Hữu ngồi bên bờ suối cách nhà khoảng 200m, mặt chảy nhiều máu. Ông Đức liền gọi Khẩn đưa bạn đi cấp cứu.

Hôm sau, ông Hữu được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tiếp tục điều trị. Đến bệnh viện lo cho ông Hữu, nhưng Khẩn trách móc bạn ham cờ bạc, dẫn đến cự cãi. Lời qua tiếng lại, ông Hữu phản ứng: "Mới nuôi tao có mấy ngày mà mày đã kể công, kể khổ". Đến ngày 7-3-2002, ông Hữu xuất viện, được Khẩn đưa về.

Khoảng 18 giờ cùng ngày thì đến Bình Phước, Khẩn dìu bạn theo đường mòn trong lô cao su ở xã Tân Lập (H.Đồng Phú) đi về nhà ông Đức. Khẩn nhắc lại chuyện ông Hữu ham chơi bài bạc dẫn đến bị đánh, để mình phải chăm sóc. Ông Hữu bực tức, nói: "Không cần dắt, cần dìu, nay mai về lại kể công".

Trần Hữu Nghĩa lúc bị bắt

Nói xong, ông Hữu đánh bạn 2 cái vào mặt và vai. Khẩn trả đũa, nhặt khúc cây cao su tấn công nhiều cái vào mặt, đầu khiến ông Hữu ngã ngửa, bất tỉnh. Khẩn nhặt tiếp cục đá tổ ong bồi thêm nhiều cái vào đầu nạn nhân. Nghĩ bạn đã chết, gã lấy quẹt ga bật lửa châm vào đống lá cao su đốt thi thể để phi tang.

Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vào ngày 12-3-2002, Khẩn khai tên "Kiều Trí Viên", không liên quan đến vụ án. Lo sợ hành vị tội ác bị vạch trần, đối tượng lén trốn về phía Bắc, đến tỉnh Bắc Giang ẩn náu. Tại đây, Khẩn lấy tên mới Chu Quang Thủy (SN 1968), tìm được người phụ nữ tên N. làm nhân tình. Sau khi được bà N. cho nhập hộ khẩu, làm giấy CMND tên Chu Quang Thủy, Khẩn "quất ngựa truy phong", bỏ bà này để dụ dỗ một phụ nữ khác ở H.Lục Ngạn (Bắc Giang) sống chung như vợ chồng.

Dù có "vỏ bọc" mới, nhưng Khẩn luôn sợ bị phát hiện. Năm 2011, y nảy sinh ý định phạm một tội khác để bị bắt vào tù, nhằm thoát lệnh truy nã liên quan đến vụ sát hại ông Hữu. Sau đó, Khẩn thực hiện hành vi cướp tài sản, bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 12 năm tù, chấp hành án tại Trại giam Thanh Phong.

Ngày 24-5-2019, Khẩn thi hành xong hình phạt tù, trở về địa phương. Thế nhưng dù hơn 18 năm trôi qua, nhưng việc sát hại bạn đồng hương thường hiện lên trong tâm trí Khẩn, ngay cả trong giấc ngủ, với những ác mộng kinh hoàng. Sau nhiều lần đắn đo, ngày 23-5-2020, Khẩn quyết định đến Công an H.Lục Ngạn để đầu thú, sau đó được di lý về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước phục vụ điều tra.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20-1-2021, Khẩn thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và xin lỗi người thân của ông Hữu. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Khẩn án tù chung thân về tội giết người.

10 năm "ve sầu thoát xác" vẫn không thoát

Ngày 26-12-2019, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Hữu Nghĩa (SN 1987, ngụ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, cùng tỉnh) về 2 tội giết người và cướp tài sản. Sau khi gây án, hung thủ lẩn trốn, thay tên đổi họ, sau hơn 10 năm mới sa lưới.

Theo hồ sơ, trưa 30-8-2009, anh Nguyễn Văn Nhà (SN 1989) đi công việc, để vợ là chị Lê Ngọc Hà vừa tròn 18 tuổi trông coi quán cà phê của gia đình ở xã Khánh Bình Tây. Chiều cùng ngày, anh Nhà trở về thì lặng người khi thấy vợ nằm bất động trên vũng máu sau quán cà phê.

Bị cáo Khẩn tại tòa

Khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định nạn nhân tử vong do bị nhiều vết đâm trên người, có sự giằng co giữa hung thủ và nạn nhân, khiến đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Toàn bộ số nữ trang hơn 1,3 lượng vàng (gồm 2 dây chuyền, lắc tay, bông tai) cùng 1 ĐTDĐ "biến mất". Cơ quan điều tra cho rằng đây là vụ giết người, cướp tài sản nên khởi tố vụ án để điều tra.

Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, Trần Hữu Nghĩa (hàng xóm của nạn nhân) được xác định là nghi can chính. Có nhân chứng thấy Nghĩa đến quán cà phê. Sau khi án mạng xảy ra, Nghĩa cũng đi khỏi địa phương. Ngày 20-10-2009, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can và ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Nghĩa.

Sau khi bỏ trốn, Nghĩa lên xe tốc hành đến TP.Huế. Một thời gian sau, y vào Bình Thuận sống lang thang, làm giấy tờ giả với tên Sơn Lắm (SN 1988). Nghĩa biết tội của y không thể nào thoát án tử hình nên tìm cách ẩn thân. Nơi hắn nhắm đến là trại giam hoặc cơ sở giáo dục. Năm 2010, "Sơn Lắm" 3 lần vi phạm hành chính, được đưa đến cơ sở giáo dục. Một năm sau khi được trở về, "Sơn Lắm" lại trộm cắp tài sản để được vào tù với mức án nhẹ. Năm 2015, "Sơn Lắm" bị TAND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) tuyên phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Năm 2016, ngay sau khi được ra tù, "Sơn Lắm" lại ngang nghiên "phê” ma túy ở nơi công cộng, mục đích để được đưa đi cai nghiện bắt buộc. Ngày 19-1-2019, "Sơn Lắm" bị TAND TP.Phan Thiết quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở điều trị ma túy trong 12 tháng tại H.Hàm Tân Bắc (Bình Thuận).

Suốt 10 năm truy tìm hung thủ, nhưng không có kết quả, lực lượng truy bắt vẫn không bỏ cuộc. Đến giữa tháng 4-2019, trinh sát nhận tin đối tượng truy nã đang ở cơ sở điều trị nghiện ma túy, lập tức vượt hàng trăm cây số từ Cà Mau đến Bình Thuận. Khi nghe cơ quan điều tra đọc lệnh bắt, Nghĩa còn la hét: "Các ông bắt nhầm người rồi, tôi tên Sơn Lắm, SN 1988, không phải Trần Hữu Nghĩa, SN 1987". Với hành vi tội ác đã gây ra, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt Nghĩa án tử hình về 2 tội giết người, cướp tài sản.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/hai-ke-sat-nhan-vao-tu-de-tron-truy-na_123189.htmlNguồn: https://congan.com.vn/vu-an/hai-ke-sat-nhan-vao-tu-de-tron-truy-na_123189.html