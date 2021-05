Hải Dương: Phó trưởng Công an huyện Tứ Kỳ bị đối tượng dùng đinh ba đâm

Trong quá trình cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động Việt lên trụ sở làm việc, đối tượng bất ngờ cầm hung khí lao ra ngoài và đâm trúng cánh tay phải của Phó trưởng Công an huyện Tứ Kỳ...

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối 21/5, ông Phạm Văn An – Chủ tịch UBND xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết: "Vào trưa nay trong quá trình cơ quan chức năng tuyên truyền vận động Phạm Văn Việt (SN 1980), trú tại đội 2, thôn Hà Hải lên trụ sở làm việc, bất ngờ đối tượng cầm cây đinh ba tự chế đâm bị thương Phó Trưởng Công an huyện. Hiện tại, đối tượng đã bị cơ quan công an khống chế đưa về trụ sở để điều tra làm rõ".

Theo Chủ tịch UBND xã Hà Kỳ, cách đây 2 ngày, Việt dùng gậy đánh trọng thương 2 công dân ở địa phương khiến 1 người bị gãy tay, sau đó nạn nhân có đơn tố giác gửi cơ quan chức năng.

Vào khoảng 9h sáng 21/5, Công an huyện Tứ Kỳ phối hợp với công an sở tại đến nhà Việt để tuyên truyền, vận động đối tượng lên trụ sở UBND xã làm việc. Tuy nhiên, trong quá trình tuyên truyền, Việt đã cố thủ trong nhà không hợp tác, liên tục chửi bới xúc phạm và dùng gạch, đá, ném về phía lực lượng chức năng.

Lúc này, cơ quan chức năng mở cửa để vào nhà vận động, bất ngờ Việt cầm hung khí (cây đinh ba tự chế) lao ra ngoài và đâm trúng cánh tay phải của Thượng tá V.Đ.H.- Phó trưởng Công an huyện Tứ Kỳ. Tiếp đó, đối tượng chốt cửa bên trong không cho lực lượng chức năng vào. Sau bị Việt dùng cây đinh ba đâm trúng cánh tay, Thượng tá H. được nhân viên y tế sơ cứu. Đến khoảng hơn 12h cùng ngày, cơ quan chức năng đã khống chế thành công đối tượng và đưa về trụ sở.

"Trước đây, bố đối tượng gây ra tội giết người và Việt là tòng phạm, nhưng đối tượng đã được ra tù cách đây nhiều năm. Sau khi ra tù Việt lấy vợ là người khác thôn (cùng xã Hà Kỳ) và sinh được 3 con. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây đối tượng thay đổi tính nết, hay gây gổ, cãi nhau với hàng xóm.

Thậm chí, Việt còn nhiều lần đánh chửi vợ con cùng mẹ khiến những người này phải đi thuê nhà để ở. Đây là đối tượng bất hảo, thường xuyên gây sự, gây rối làm người dân địa phương bức xúc…", Chủ tịch UBND xã Hà Kỳ cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tứ Kỳ điều tra, làm rõ.

