Hai đối tượng thủ súng đi bán thuốc lắc

Thứ Sáu, ngày 22/04/2022 16:47 PM (GMT+7) Chia sẻ

Hai đối tượng đi giao hàng ngàn viên thuốc lắc tại khu nhà trọ thì bị công an vây bắt.

Lực lượng công an bắt quả tang Thảo và An đang mang hàng ngàn viên thuốc lắc đi tiêu thụ

Ngày 22/4, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Thanh Thảo (thường gọi là Ti Mập, 30 tuổi, ngụ tại phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương) và Trương Đình An (21 tuổi, trú tỉnh Kon Tum) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, ngày 21/4, công an phát hiện, bắt quả tang Thảo đang mang số lượng lớn ma túy đi bán tại một khu nhà trọ nằm trên đường NK9 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát).

Lúc này, An đang ngồi đợi ngoài xe ô tô phát hiện sự việc nên định rút súng chống trả, giải vây cho đồng bọn thì ngay lập tức bị các trinh sát khống chế, bắt giữ.

Cơ quan công an thu giữ trên người đối tượng và trên xe ô tô 998 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng cùng 13 viên đạn đầu cao su, 1 tờ tiền mệnh giá 5 ngàn đồng được gấp lại bên trong chứa chất ma túy và 1 túi nylon chứa ma túy.

