Hai đối tượng manh động, dùng súng, kiếm "áp tải" ma túy

Thứ Hai, ngày 02/08/2021 11:00 AM (GMT+7)

Ngày 1-8, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Nguyễn Quốc Quân

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình tội phạm trên địa bàn, các trinh sát Công an thị xã Thái Hòa phát hiện, có một số đối tượng thường xuyên vận chuyển ma túy từ H.Quỳ Châu (Nghệ An) đi qua thị xã Thái Hòa để xuống TP.Vinh (Nghệ An) tiêu thụ.

Xác minh kỹ thông tin, các trinh sát xác định có 2 đối tượng chính gồm: Nguyễn Quốc Quân (SN 1996) và Hoàng Xuân Phi (SN 1995, cùng trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa).

Tang vật vụ án

Trong quá trình đang điều tra theo dõi, tối 29-7, Công an thị xã Thái Hòa nhận được tin báo, Quân và Phi đang trên đường đưa ma túy từ H.Quỳ Châu xuống TP.Vinh. Ngay lập tức, Công an thị xã Thái Hòa đã triển khai lực lượng mai phục đón bắt.

Khẩu súng các đối tượng dùng "áp tải" ma túy

Đến 0 giờ ngày 30-7, lực lượng công an phát hiện chiếc xe ôtô 5 chỗ màu đỏ chở Quân và Phi đi vào địa phận xã Nghĩa Tiến (thị xã Thái Hòa) liền ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Biết đã bị bại lộ, 2 đối tượng này liều lĩnh cho xe tăng tốc tông thẳng vào lực lượng công an, đồng thời chống trả quyết liệt hòng mở đường máu bỏ trốn. Đối diện với những trinh sát thiện chiến, giỏi võ, các đối tượng nhanh chóng bị quật ngã, khống chế. Khám xét tại chỗ, công an thu giữ được 0,3gam ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 10 viên đạn và 1 thanh kiếm.

Khống chế 2 đối tượng

Ngay sau đó, cả 2 đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an thị xã Thái Hòa để đấu tranh làm rõ. Tại đây, chúng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an thị xã Thái Hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Quân để xử lý theo quy định. Riêng đối tượng Hoàng Xuân Phi đã được bàn giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An để điều tra mở rộng.

