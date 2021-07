Bắt nhóm tàng trữ hơn 17 kg ma túy cùng nhiều súng đạn ở Bình Dương

Thứ Hai, ngày 26/07/2021 19:00 PM (GMT+7)

Nhóm người cất giấu hàng chục kg ma túy cùng nhiều súng đạn, mã tấu trong một căn nhà giữa khu dân cư.

Ngày 26-7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tam giam nhóm tàng trữ, mua bán trái phép hơn 17 kg ma túy.

Nguyễn Trọng Lợi kẻ cầm đầu băng nhóm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: CACC

Võ Thị Kim Tuyến bị cơ quan điều tra bắt giữ vì liên quan đến hàng chục kg ma túy. Ảnh: CACC

Nguyễn Bình An bị cơ quan công an bắt giữ trong đêm. Ảnh: CACC

3 kẻ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Trọng Lợi, Võ Thị Kim Tuyến và Nguyễn Bình An.

Riêng Lợi là kẻ cầm đầu bỏ trốn và mới bị các trinh sát bắt giữ tại Đồng Tháp. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 17 kg ma túy, nhiều súng đạn và mã tấu.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 11-6 tổ tuần tra vũ trang (Công an phường Vĩnh Phú, TP Thuận An), phát hiện tại một căn nhà nằm trong KDC Vĩnh Phú 1 (phường Vĩnh Phú), có nhiều người tụ tập nên tiến hành kiểm tra hành chính

Căn nhà trong khu dân cư, nơi phát hiện ma túy, súng đạn và mã tấu. Ảnh: CACC

Hơn 17 kg ma túy thu giữ trong căn nhà. Ảnh: CACC

Súng đạn và nhiều mã tấu thu giữ tại nơi ở của nhóm người trên. Ảnh: CACC

Thấy lực lượng công an, nhóm người đóng cửa cố thủ. Nhận được tin báo, công an TP Thuận An đã cử lực lượng xuống bao vây, bắt giữ. Tuy nhiên, nhóm người rất manh động, trong đêm đã mở cửa sau bỏ chạy nhiều hướng để thoát thân.

Quá trình truy bắt, lực lượng công an đã bắt giữ được nhiều người. Khám xét căn nhà này phát hiện hơn 17 kg ma túy, nhiều súng và mã tấu.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định An, Tuyến và Lợi có liên quan đến số ma túy và vũ khí nói trên nên đã khởi tố, bắt tạm giam.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-nhom-tang-tru-hon-17-kg-ma-tuy-cung-nhieu-sung-dan-o-binh-duo...Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-nhom-tang-tru-hon-17-kg-ma-tuy-cung-nhieu-sung-dan-o-binh-duong-1003776.html