Hai đôi nam nữ trao đổi tình - tiền trong nhà nghỉ

Thứ Sáu, ngày 30/07/2021 16:00 PM (GMT+7)

Theo cơ quan công an, hai đôi nam nữ đã thừa nhận thực hiện hành vi mua, bán dâm tại nhà nghỉ.

Ảnh minh hoạ: Hai đôi nam nữ vừa thực hiện hành vi mua, bán dâm thì bị lực lượng công an phát hiện.

Ngày 30/7, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng đã phát hiện hai đôi nam nữ mua, bán dâm trong thời điểm địa phương đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, khoảng 16h30 ngày 29/7, Công an phường Mỹ An kiểm tra hành chính nhà nghỉ Dahome có địa chỉ tại số 82 đường An Thượng 24, phường Mỹ An. Tại đây, lực lượng công an phát hiện có 3 nam và 5 nữ có dấu hiệu nghi vấn.

Qua đấu tranh tại chỗ, có 2 đôi nam, nữ khai nhận đã thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Công an phường Mỹ An đã lập biên bản vụ việc, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng phường Mỹ An để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng phường Mỹ An cũng đang xem xét lập biên bản xử lý chủ cơ sở nhà nghỉ Dahome vi phạm các quy định phòng, chống dịch của TP.Đà Nẵng.

Nguồn: http://danviet.vn/hai-doi-nam-nu-trao-doi-tinh-tien-trong-nha-nghi-50202130715591697.htmNguồn: http://danviet.vn/hai-doi-nam-nu-trao-doi-tinh-tien-trong-nha-nghi-50202130715591697.htm