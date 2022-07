Hai công nhân hốt hoảng phát hiện thi thể người quấn chăn

Khi đang cắt cỏ tại khu vực đồi, hai công nhân hốt hoảng phát hiện thi thể nam giới trẻ tuổi.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nam giới.

Ngày 26/7, Công an huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể 1 nam giới bị quấn chăn và dây.

Theo đó, khoảng 14h ngày 24/7, hai công nhân được thuê cắt cỏ tại khu vực đồi Cao, thuộc tổ dân phố Hàm Long, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên. Khi đang cắt cỏ tại khu vực đồi, hai công nhân hốt hoảng phát hiện thi thể người nam giới trẻ tuổi. Sự việc sau đó được báo tin tới cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Núi Đèo và Công an huyện Thủy Nguyên đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường và tử thi. Bước đầu, cơ quan công an xác định thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, nạn nhân có độ tuổi từ 16 - 20, trên người bị quấn chăn và dây, không có giấy tờ tùy thân. Người này có thường trú ở huyện Tiên Lãng, có người thân ở xã Thủy Đường, Thủy Nguyên.

