Hai chiến sĩ công an bị nhóm thanh niên đánh nhập viện

Khi tới quán cà phê, 2 chiến sĩ công an bất ngờ bị nhóm thanh niên xông lại đánh tới tấp khiến trọng thương, gục tại chỗ.

Ngày 10.5, Công an huyện Long Thành đang phối hợp cùng các đơn vị Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai điều tra nhóm thanh niên tấn công 2 chiến sĩ công an khiến 2 chiến sĩ này phải nhập viện cấp cứu.

Theo Công an huyện Long Thành, chiều 6.5, thượng úy Trương Quốc An và thiếu úy Phạm Thanh Phương (là chiến sĩ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Long Thành) tới quán cà phê L.T ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành để xác minh về một vụ gây rối trật tự.

Lúc này, có nhóm thanh niên (khoảng 6 người) đang ngồi nhậu cầm ly bia xông tới, đấm đá túi bụi khiến cả 2 chiến sĩ gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường. Người dân đưa 2 chiến sĩ công an đi cấp cứu ở bệnh viện.

Công an đã có mặt lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định được các đối tượng đánh 2 chiến sĩ công an.