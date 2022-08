Hack Facebook lừa chiếm đoạt 200 triệu đồng để đưa bạn gái đi du lịch

Ngày 6/8, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Tú (SN 2000, ngụ TP Thủ Dầu Một) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, cuối năm 2021, Tú “hack” mật khẩu tài khoản xã hội Facebook có tên “Cuong fish” và giả mạo chủ tài khoản nhắn tin cho những người quen của bị hại để mượn tiền.

Do tin tưởng và không kiểm tra lại nên hai người quen của chủ tài khoản “Cuong fish” đã chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do Tú cung cấp. Sau đó hai người này gặp lại chủ tài khoản “Cuong fish” thì mới hay mình bị lừa.

Sau một thời gian truy xét, Công an TP Thủ Dầu Một đã bắt giữ Tú khi y đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn TP Thuận An. Làm việc với cơ quan Công an, Tú khai, để có tiền tiêu xài và dẫn bạn gái đi chơi, y đã thực hiện vụ lừa đảo.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, Tú rủ bạn gái và 2 người khác đi du lịch ở Vũng Tàu để ăn chơi, mua sắm gần hết số tiền trên.

